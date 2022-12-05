'Emeklilere ve memurlara verilecek zam yüzde 18 ile sınırlı kalacak'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara değindi:

"Enflasyon'da baz etkisi başladı. Geçen ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyon bu ay yüzde 84,39'a geriledi. Aylık bazda artış yüzde 2,88 oldu. Gıda enflasyonundaki yıllık artış ise yüzde 102,55 oldu.

Büyük Ekonomist "Faiz sebep enflasyon sonuç" diyordu. Faiz düştü, enflasyonun durumu ise ortada!

Bazı temel besin maddelerindeki yıllık artış:

TÜİK harcama endeksi sonuçlarına göre taze süt fiyatındaki yıllık artış yüzde 162, pirinç fiyatında yüzde 144 peynirde yüzde 129, makarnada yüzde 125, sebzede yüzde 106, margarinde yüzde 100, dana etindeki yıllık artış ise yüzde 89! Hepsi resmi enflasyonun üstünde.

TÜİK'e göre son 5 aylık enflasyon artışı yüzde 14.

#Enflasyon'da baz etkisi başladı. Geçen ay %85,51 olan yıllık enflasyon bu ay %84,39'a geriledi. Aylık bazda artış %2,88 oldu. Gıda enflasyonundaki yıllık artış ise %102,55 oldu.



Büyük Ekonomist "Faiz sebep enflasyon sonuç" diyordu. Faiz düştü, enflasyonun durumu ise ortada! ++ pic.twitter.com/Y10HYrYT8b — Veli Ağbaba (@veliagbaba) December 5, 2022

TÜİK son 6 aylık enflasyonu şimdiden yüzde 18 olarak belirledi; yani emeklilere ve memurlara verilecek zam sadece yüzde 18 ile sınırlı kalacak."