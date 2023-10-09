Emeklilerin gözü kulağı bu akşam Erdoğan'da!
Milyonlarca emeklinin gözü, bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Toplantı sonrasında Erdoğan’ın emekliler için alınan kararı açıklaması bekleniyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumartesi günkü AKP 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili " İlk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Bakanlar Kurulu'nun bugün saat 15.30'da toplanması bekleniyor. Toplantı bitiminde de Erdoğan’ın emekliler için alınan kararı açıklayacağı belirtiliyor.