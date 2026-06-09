Emeklilerin kök maaşları değişiyor

4 milyon civarındaki emekliyi ilgilendiren kök maaş hesaplaması 3 Temmuz 2026 tarihinde değişecek. En düşük emekli maaşı olan 20 bin liraya dair herhangi bir zam girişimi şu an için bulunmuyor.

Emekli maaş zamları belli olduktan sonra hükümetin teklif vererek en düşük emekli maaşını artırması ihtimali bulunuyor.

Kök maaşlar zamlanacak

NTV'nin haberine göre, en düşük emekli maaşı alanlar için önemli olan kök maaşlara da yüzde 18 civarında zam yapılacak.

Başka bir deyişle kök maaşı 17 bin lira olan bir emekli 3 Temmuz 2026'da yaklaşık yüzde 18 civarında zam alırsa maaşı 20 bin 60 lira olacak ve en düşük emekli maaşı kategorisinden çıkacak.

Emekli olan SGK ve Bağ-Kurlular kök maaşlarını e-Devlet üzerinden görebiliyor.