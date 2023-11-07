Emeklilerin maaş ödeme tarihleri değişti
SGK, emeklilerin merakla beklediği kasım ayı ödeme tarihlerini duyurdu. SSK'lılar ve Bağ-KUR'lu emekliler için belirlenen maaş ödeme tarihleri belli oldu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK'lılar ve Bağ-KUR'lu emekliler için belirlenen maaş ödeme tarihlerini duyurdu.
Emekli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda maaşlarını alacaklar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği kasım ayı emekli maaşı ödeme takvimi şöyle:
4A SSK emekli maaşları ödeme tarihleri
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR emekli maaşları ödeme tarihleri
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
İkramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?
Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin tarihi ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" dedi.