Emeklinin bayram ikramiyesine seçim ayarı

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın iddiasına göre hükümet, seçim kampanyasında bu kez emeklilere bayramlarda verilen 2 bin liralık ikramiyenin 5 bin liraya çıkartılacağını açıklayacak. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen yeni bir ek zammın ise konuşulan bir diğer konu olduğu öne sürüldü.

Babacan, "Emekliye 5 bin lira bayram ikramiyesi" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Başta İstanbul olmak üzere yerel seçimlerde başarılı çıkmak için her türlü yönteme başvurmaya hazır olan AK Parti’de, ekonomik krizi atlatmak için açıklanan tasarruf amaçlı ekonomik politikalar askıya alındı. 31 Mart’a kadar, ‘kesenin ağzını açmaktan’ söz eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ekibi, yeni bir adımı Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen bayram ikramiyeleri konusunda atacak. Yapılan toplantılarda emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 5 bin liraya çıkartılması konuşuldu.

Sürpriz ek zam da tartışılıyor

Yerel seçimlerden 9 gün sonra nisan ayında ve ardından mayıs ayında iki ödeme yapılacağı duyurulacak. SGK ve Bağkur emeklilerine yapılan artışın memur emeklilerine eşitlenmesi ve yüzde 49.25 uygulanması bile memnuniyetsizliği gideremedi. Henüz ek zammın ödemeleri yapılmazken, kulislerde başka bir ek zamdan söz edilmeye başlandı. Bir süre önce haberleştirilen ek zam yapılabileceği iddiaları da kulislerde konuşuluyor.

Edinilen bilgiye göre, bu konu seçimin gidişine göre gündeme gelecek veya gelmeyecek. Ancak emekli maaşlarında iyileştirme konusu birden fazla sorun yaşanıyor. Özellikle alt gelir grubundaki emeklilerde düzenleme yapılırken, emekliler arasındaki gelir farkı sorunu yaşanıyor. Doktor veya öğretmen gibi daha fazla prim ödeyenlerle daha az prim ödeyenlerin arasında maaş farkının azalması gibi durumlara çözüm aranıyor. Formül arayışının sürdüğü, yerel seçim kampanyasının gidişine bağlı olarak sürpriz bir ek zammın gündeme gelebileceği AK Parti içinde de konuşuluyor.

Murat Kurum'un açıklamaları tartışıldı

Konu emeklilerden açılmışken, AK Parti’nin İstanbul seçim kampanyasında açıkladığı emeklilere 2 bin 500 liralık destek soruna neden oldu. Kampanyada ‘muhtaç durumda olan emeklilerimize destek’ diye yapılan açıklamaya Çalışma Bakanlığı’nın tepki gösterdiği öğrenildi. Bu ifade parti içinde, ‘emeklilere muhtaç duruma düşecek kadar maaş veren hükümet’ anlamına geldiği itirazlarına neden oldu.

Ayrıca AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un açıkladığı gibi tüm emeklilerin bu destekten yararlanamayacağı da ortaya çıktı. Evi, arabası ve ek geliri olmayan ve bunu ispat eden emeklilere yardım yapılmasının planlandığı öğrenildi. Vaatler ve gerçekler arasındaki fark kampanya başlamadan görüldü!"