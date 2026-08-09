Emeklinin seyyanen zammında kritik adım: Dosyalar birleşti

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Anayasa Mahkemesi (AYM), memur emeklilerine ödenmeyen 8 bin 77 liralık seyyanen zamla ilgili başvuruda kritik bir adım attı.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in yaptığı bireysel başvuruyu 6 Ağustos 2026'da görüşen AYM, ikinci başvurunun daha önce açılan 2026/7162 başvuru numaralı dosyayla birleştirilmesine karar verdi.

Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan, birleştirme kararını "beklenmedik ve önemli bir gelişme" olarak değerlendirdi. Gündoğan, esas incelemenin ilk dosya üzerinden yürütüleceğini belirterek, bunun AYM'nin nihai kararını yakın zamanda açıklayabileceğinin önemli bir işareti olduğunu söyledi.

Dava 8 bin 77 liralık seyyanen zam için açılmıştı

Sözcü'nün haberine göre dava, 2023 genel seçimleri öncesinde görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmaması üzerine açılmıştı.

Avukat Gündoğan, memurlar ile memur emeklilerinin aynı mevzuata tabi olduğunu ve bugüne kadar yasal dayanak kapsamında yapılan zamların her iki gruba da aynı şekilde uygulandığını ifade etti.

Gündoğan, seyyanen zam konusunda ise bunun kanuna ve Anayasa'ya aykırı şekilde farklı uygulandığını savundu.

AYM'den olumlu karar çıkarsa ne olacak?

Gündoğan, Anayasa Mahkemesi'nin olumlu karar vermesi halinde her bir memur emeklisinin aylığına 25 bin lira seyyanen zam yapılacağını savundu.

Bunun yanı sıra, Temmuz 2023'ten bu yana geriye dönük birikmiş alacağın da kişi başına 1 milyon liraya ulaşabileceğini ve bu tutarın tahsil edilebileceğini belirtti.

Ancak dava yalnızca memur emeklilerinin alacak talebinden oluşuyor. Bu nedenle AYM'nin seyyanen zam yönünde karar vermesi halinde işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin bu zamdan yararlanamayacağı ifade edildi.

Yaklaşık 1 milyon imza AYM'ye teslim edildi

Seyfettin Çilesiz, AYM'ye yaptığı başvurunun bir an önce görüşülmesi amacıyla imza kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya destek veren çok sayıda emekli, adliyelerde imza vermek için uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Avukat Gündoğan, kampanya kapsamında toplanan yaklaşık 1 milyon imzanın AYM'ye teslim edildiğini söyledi.

Emeklilerin ekonomik açıdan zorlandığını belirten Gündoğan, mevcut aylıklarla geçinmenin güçleştiğini, emeklilerin yeme, içme, giyim ve sağlık harcamalarında kısıtlamaya gitmek zorunda kaldığını ifade etti.

Gündoğan, AYM'den söz konusu uygulamanın hukuka aykırılığını bir an önce gidermesini beklediklerini kaydetti.