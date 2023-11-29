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Emekliye 5 bin TL ödenmesine ilişkin teklif Komisyon'da kabul edildi

Çalışan emekliye 5 bin TL ödenmesine ilişkin teklif TBMM Komisyonu'nda kabul edildi.

Haber Merkezi
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Emekliye 5 bin TL ödenmesine ilişkin teklif Komisyon'da kabul edildi
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Canan SAKARYA

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin önerge Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan torba teklife eklenmişti. Teklif Komisyon'da kabil edildi. 

4 milyon 689 bin çalışmayan emekliye 5 bin liralık ikramiye ödenecek. TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen 80 maddelik torba kanun teklifine verilen önergeyle kapsam dışında kalan çalışan emekliler de dahil edildi. Böylece 4 milyon 689 bini bulan çiftçi, Bağ-Kur’lu esnaf ve çalışan emekliler de 5 bin liralık ikramiyeyi alabilecekler.

Düzenlemenin eklendiği kanun teklifinin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Yasal düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından bu kapsama giren emeklilerin ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.

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