Emekli ikramiyesine zam teklifi Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin madde, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da teklifin Meclis'e sunulduğunu söylemişti.

İkramiye ne zaman hesaplara yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün AK Parti Grup Toplantısı öncesi "4 bin liralık ikramiye Meclis'ten geçer geçmez hesaplara aktarılmaya başlayacak" bilgisini verdi.

Bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağına dair sorulara ise "Emekli ikramiyelerinde tutar netleşti. Güncellenmesi söz konusu değil. Ödemek için SGK olarak hazırız" yanıtını verdi.

Bakan Işıkhan ikramiyenin az olduğuna yönelik eleştirilere ise "Az olması sizin yorumunuz, güncelleme olmayacak. Bayram ikramiyeleri hayırlı olsun" sözleriyle cevap verdi.

Bu yıl bayram ikramiyelerinde yüzde 33'lük artış oldu

Emekli bayram ikramiyesi bu yıl yüzde 33’lük artışla 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bayram ikramiyelerindeki artışın 30 milyar liranın üzerinde bir rakama karşılık geldiğini söyledi.

16 milyon emeklinin alacağı ikramiye tutarları belli olurken gözler ödeme programına çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiyeleri, tahsis numarasına göre farklı günlerde ödenecek. Bu yıl ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emeklilerle birlikte şampiyon sporcular, köy koruyucuları, yaşlılık maaşı alanlar, dul ve yetim aylığından yararlananlar, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi ikramiye alacak. Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiyeler hisselere göre ödenecek.