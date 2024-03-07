Emekliye ek zam var mı, asgari ücret artacak mı? Bir iyi bir de kötü haber...

Ankara Günlüğü'nde hem emekli maaşlarına ek artış hem de asgari ücretin ikinci kez artırılmasına yönelik tartışmaları kaleme alan Hüseyin Gökçe, Ankara kulislerinden son bilgileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun son yaptığı açıklamalarla birlikte değerlendirerek verdi.

Gökçe, emekli maaşlarına yönelik ek zam talebinin hükümetin planında bulunmadığını ancak asgari ücrete ikinci artışın olabileceğine yönelik sinyaller alındığına değindiği yazısında şunları söyledi:

Ekonomi yönetiminin planları arasında yok

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir seçim mitinglerinde hayat pahalılığı yanı sıra çalışanlar ve emekliler gibi sabit ücretlilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik mesaj vermeyi sürdürüyor. Keza hafta başında toplanan kabinenin ardından yaptığı açıklamada da bu kesimlerin yaşadıkları ekonomik sorunların farkında olduklarını yineledi.

Ancak kamuoyunda Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamalarıyla birlikte emekli maaşlarına ek düzenleme yapılacağı şeklinde bir yanlış algı oluştu. Ankara Günlüğü’nde daha önce birkaç kez belirttiğim gibi ekonomi yönetiminin kafasında emeklilere ek zam verme gibi bir plan yok. En azından şimdilik yok.

Emekli maaşlarında teknik düzeltme şart

Şunu söyleyebiliriz ki; sayıları 16 milyonun üzerine çıkan emeklilerin tamamının maaşında yıl içinde ekstra bir artış çok mümkün görünmüyor. Ancak kesin olan şey, kök maaşı en alt seviyede olup da maaşı 10 bin liraya tamamlanan emeklilerin ücretlerinde, yılın ilk yarısının enflasyonunun açıklanacağı 3 Temmuz tarihinden önce en azından teknik bir düzenlemenin şart olduğu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevaplandırırken, emekli maaşlarında erken artış olup olmayacağına ilişkin beklentileri bitirdi. Ancak Akbaşoğlu’nun açıklamaları kafalarda yeni soru işaretleri oluşmasına yol açtı.

2024’ün 'Emekliler Yılı' ilan edildiğini hatırlatan Akbaşoğlu, şu an tatilde olan TBMM’nin nisan ayında yeniden çalışmaya başlayacağını, o zaman da sadece emekliler değil tüm çalışanların alım gücünün artırılmasıyla ilgili değerlendirme yapılacağını anlattı.

Asgari ücrete ikinci zam sinyali geldi

Akbaş’ın açıklamalarının emeklilerden çok çalışanlarla ilgili kısımları daha çok dikkatimi çekti.

Hatırlanacağı üzere 2022 yılında olduğu gibi 2023’te de asgari ücrete iki kez zam yapıldı. Hatta yıl sonundaki zam görece yüksek tutularak 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya yükseltildi. Ancak işçiler yeni asgari ücretten daha iki maaş aldıkları dönemde yani ilk iki ayın sonunda ücretin yüzde 11.53’ü enflasyon karşısında eridi. Yılın ilk yarısı boyunca da bu artış eğiliminin sürmesi bekleniyor.

Her ne kadar mevzuatta asgari ücretin yılda bir kez belirleneceği yazsa da, Türkiye Nisan-Mayıs aylarından itibaren asgari ücrette ikinci artış meselesini konuşmaya başlayacak.

Acaba Akbaşoğlu, tüm çalışanların alım gücünün yükseltileceğini söylerken, asgari ücrette ikinci bir artış olacağının sinyalini mi verdi? Çünkü bu enflasyonist ortamda sabit gelirlinin alım gücünün yükseltilmesi için ya eline geçen ücretin enflasyonun üzerinde artması ya da fiyatlar genel seviyesinin gerilemesi gerekiyor. İkinci seçeneğin gerçekleşmesi çok mümkün olmadığına göre geriye sadece asgari ücrette yılın ikinci yarısında yeni bir artış yapılması kalıyor. Üçüncü bir seçenek ise açıklamanın bu kısmının ‘sehven’ yapılmış olması.