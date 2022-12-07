ANKARA (EKONOMİ) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Afrika Evi programına katıldı. Dünya Gönüllülük Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Afrika Evi programına Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileri, eşleri ile Afrika Kültür Evi üyeleriyle bir araya geldi.

Emine Erdoğan programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika gezilerinin büyük bölümüne katıldığını hatırlatarak, 2015’te Etiyopya’ya yaptığı bir ziyaretteki deneyimlerine dayalı olarak Afrika Evi girişiminin başladığını ve derneğe dönüştüğünü vurguladı. 2015’te Etiyopya’da bir sivil toplum örgütüne bağlı atölyede kadıların el emeği ürünlerinin 1 dolar karşılığı alındığını ancak Avrupa’da çok daha pahalıya satıldığını öğrendiklerini kaydeden Emine Erdoğan, “Biz de bu adaletsizliğe, adil bir pazar kurarak cevap vermek istedik. Halihazırda kurduğumuz Afrika El Sanatları ve Kültür Evi’nde 24 ülkeden alınan ürünleri satıyor ve gelirini olduğu gibi kadınlara bırakıyoruz. Bu girişim, insani değerler adına önemli bir semboldür. Adeta, Hz. Mevlana’nın ‘bir mum diğer mumu tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez’ sözünün canlı bir örneğidir.” dedi.

Girişimin Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği olarak bir derneğe dönüştüğünü açıklayan Emine Erdoğan, Afrika ülke büyükelçilerinden daha fazla destek beklediklerini, daha fazla kadına ulaşmak, daha fazla kadına ekonomik katkı sağlamak istediklerini vurguladı. Afrika Atasözleri ve Afrika Yemekleri kitaplarının yayımlandığını hatırlatan Emine Erdoğan, Afrika anılarını da yazdığını anlattı. Afrika Evi girişiminin örnek olmasını umduklarını kaydeden Emine Erdoğan, “Eğer biz, ete kemiğe bürünmüş iyilik örneklerini çoğaltırsak, hem dünyamız hem de geleceğimiz güzelleşir. Bu anlamda Türkiye’nin Afrika açılımıyla dünya tarihinde yepyeni bir sayfa açtığına inanıyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin Afrika’nın kalkınması için somut çabalar harcadığını, kalıcı destekler verdiğini ve karşılıklı kazanma ilkesini uyguladığını belirten Emine Erdoğan, 14 binden fazla Afrikalı öğrencinin de Türkiye’nin eğitim burslarından yararlandığını bildirdi.

Etkinlikte, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde öğrenim gören Afrikalı öğrencilerin kurduğu “Highlife Müzik Grubu” mini bir konser verdi, Emine Erdoğan sahneye çıkarak şarkıya ritm ile eşlik etti. Etkinlik kapsamında Afrika Kültür Evi’nce düzenlenen Afrika’dan getirilen ürünlerin yer aldığı sergi de gezildi.

Emine Erdoğan, etkinliği izleyen gazetecilerle sohbeti sırasında Afrika Evi’nin başlangıcını anlatarak, “Dedik ki biz Türkiye’de böyle Afrika Evi açalım, el sanatlarıyla uğraşan kadınlarımızın ürünlerini alalım, Türkiye’de satalım ve onlara gitsin paraları. Çok iyi niyetle başlatılmış bir kampanya bu. Şu anda 24 ülke buna iştirak ediyor. Bütün Afrika ülkeleri inşallah yavaş yavaş katılacaklar buna. Böyle bir karşılıklı yardımlaşma diyebiliriz” dedi.