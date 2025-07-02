Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüştü

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile görüştü.

Papalık Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde gerçekleşecek "Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik Çoktaraflılık" başlıklı etkinlikte konuşmak üzere Vatikan'da bulunan Emine Erdoğan, Vatikan Apostolik Sarayı'nda Papa 14. Leo ile de görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, "Gazze'de yaşanan insanlık dramı, iklim değişikliğine karşı mücadele çabaları, İslamofobi ve ırkçılığa karşı mücadele ile ailenin toplumdaki varlığının önemi" konuları ele alındı.

Kısa süre önce göreve seçilen Papa 14. Leo'yu tebrik eden Erdoğan, bunun Hristiyan alemi için "hayırlara vesile olmasını" temenni etti.