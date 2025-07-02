  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüştü
Takip Et

Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüştü. Erdoğan, görüşmede Papa'ya "Gazze konusunda Hristiyan dünyası daha gür sesle destek çıkmalı" çağrısı yaptı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüştü
Takip Et

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile görüştü.

Papalık Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde gerçekleşecek "Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik Çoktaraflılık" başlıklı etkinlikte konuşmak üzere Vatikan'da bulunan Emine Erdoğan, Vatikan Apostolik Sarayı'nda Papa 14. Leo ile de görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, "Gazze'de yaşanan insanlık dramı, iklim değişikliğine karşı mücadele çabaları, İslamofobi ve ırkçılığa karşı mücadele ile ailenin toplumdaki varlığının önemi" konuları ele alındı.

Kısa süre önce göreve seçilen Papa 14. Leo'yu tebrik eden Erdoğan, bunun Hristiyan alemi için "hayırlara vesile olmasını" temenni etti.

Leman dergisi soruşturması: Gözaltına alınan dört şüpheli tutuklandıLeman dergisi soruşturması: Gözaltına alınan dört şüpheli tutuklandıGündem
Gündem
CHP'den İzmir soruşturması tepkisi: Siyasi bir soruşturma!
CHP'den İzmir soruşturması tepkisi: Siyasi bir soruşturma!
CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ofisi satışa çıkarıldı!
CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ofisi satışa çıkarıldı!
Bursa'da tehlike çanları çalıyor! Kentin 84 günlük suyu kaldı
Bursa'da tehlike çanları çalıyor! Kentin 84 günlük suyu kaldı
AFAD duyurdu: Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
İzmir'de orman yangınları sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı
İzmir'de orman yangınları sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Balıkesir'de 3 ilçede arazi ve orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Balıkesir'de 3 ilçede arazi ve orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor