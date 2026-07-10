Emine Erdoğan'ın NATO zirvesinde lider eşlerini ağırladığı yemekte Ajda Pekkan sahne aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı.

Yapay zekâ ve çocuklar için dikkat çeken mesajlar

Toplantının açılış konuşmasını yapan Emine Erdoğan, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

UNICEF verilerine atıfta bulunan Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Araştırmalar, gençlerin üçte birinin yapay zekâyla konuşmayı, insanlarla konuşmaya tercih ettiğini gösteriyor. Yapay zekâ artık yeni neslin sırdaşı ve akıl hocası."

Lider eşlerine Türk mutfağının seçkin lezzetleri ikram edildi

Yuvarlak masa toplantısının ardından lider eşleri, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Konuklara Türk mutfağını temsil eden birçok özel lezzet sunuldu.

Menüde; fava, Urla enginarı, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması, Asma yaprağı dolması, Keşkek, Emiralem çileği gibi Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen tatlar yer aldı.

Yemek, İznik çinileriyle süslenen salonda ve geleneksel Türk nakışlarını yansıtan masa örtüleri eşliğinde servis edildi.

Gecenin en çok konuşulan detayı sonradan ortaya çıktı

Program boyunca resmi görüşmeler ve diplomatik temaslar ön planda olsa da, gecenin en dikkat çeken ayrıntısı daha sonra ortaya çıktı.

Çekya Başbakanı’nın eşi Monika Babišová'nın paylaştığı videoda yemekte Ajda Pekkan sahne aldığı görülüyor.