Emine Ülker Tarhan yeniden CHP'ye katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşmasının başında bir dönem CHP'de grup başkanvekili olarak görev yapan, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından aday seçimine tepki göstererek CHP'den ayrılan Emine Ülker Tarhan'ı kürsüye davet etti.

12 sene sonra tekrar CHP'ye katılan Tarhan'a Özgür Özel parti rozetini taktı.

"Mazot 80 lira olmuş, duydum ve geldim"

Daha sonra kısa bir konuşma yapan Emine Ülker Tarhan, "Mazot 80 TL olmuş, duydum geldim. Zaman geçti, bizler yaşlandık ama yaşananların ağırlığı karşısında öfkelenebilme yeteneğimizi henüz kaybetmedik. Er ya da geç kurutulmuş toprakların yeniden renklendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Burada doğmuş olmanın onurunu ve acısını birlikte yaşamaya 'evet' diyorum. Algılarmızın silinmesine ve unutmaya 'hayır' diyorum. Çağırdınız geldim, eyvallah, sağolun" diye konuştu.

Daha sonra tekrar kürsüye gelen Özgür Özel "Bu partinin tüm değerlerini kucaklayarak, kimseye sırt dönmeyerek, omuz omuza iktidara yürüyoruz" dedi.