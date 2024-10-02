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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı seferleri durdu

Metro İstanbul, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle seferlerin yapılmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, seferlerin ücretsiz İETT otobüsleri ile devam edeceği bildirildi.

Haber Merkezi
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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı seferleri durdu
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Metro İstanbul, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle seferlerin yapılmadığını duyuruldu.

Metro İstanbul duyurdu

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgedeki elektrik kesintisi nedeniyle seferlerin Eminönü ile Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Alibeyköy Merkez-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Alibeyköy Merkez istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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