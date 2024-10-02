Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı seferleri durdu
Metro İstanbul, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle seferlerin yapılmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, seferlerin ücretsiz İETT otobüsleri ile devam edeceği bildirildi.
Metro İstanbul, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle seferlerin yapılmadığını duyuruldu.
Metro İstanbul duyurdu
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgedeki elektrik kesintisi nedeniyle seferlerin Eminönü ile Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Alibeyköy Merkez-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Alibeyköy Merkez istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." ifadesi kullanıldı.