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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda arıza nedeniyle seferler durdu

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı duyuruldu

Haber Merkezi
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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda arıza nedeniyle seferler durdu
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Tramvay hattında meydana gelen arızaya ilişkin açıklama geldi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Alibeyköy Metro istasyonları arasında yapılmaktadır.

İETT otobüsü ile hizmet veriliyor

Alibeyköy Metro-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsü ile hizmet verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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