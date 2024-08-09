Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda arıza nedeniyle seferler durdu
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı duyuruldu
Tramvay hattında meydana gelen arızaya ilişkin açıklama geldi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Alibeyköy Metro istasyonları arasında yapılmaktadır.
İETT otobüsü ile hizmet veriliyor
Alibeyköy Metro-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsü ile hizmet verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
#MetroDuyuru #T5— Metro İstanbul (@metroistanbul) August 9, 2024
T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Alibeyköy Metro istasyonları arasında yapılmaktadır. Alibeyköy Metro-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsü ile hizmet verilmektedir.