Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda yapılamayan seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında sürdüğü bildirildi.
Arıza nedeniyle sefer yapılamayan Ayvansaray-Silahtarağa Mahallesi istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği aktarılan açıklamada, arızanın giderilmesinin ardından hattaki seferlerin normale döndüğü belirtildi.