  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü
Takip Et

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda yapılamayan seferler normale döndü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü
Takip Et

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında sürdüğü bildirildi.

Arıza nedeniyle sefer yapılamayan Ayvansaray-Silahtarağa Mahallesi istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği aktarılan açıklamada, arızanın giderilmesinin ardından hattaki seferlerin normale döndüğü belirtildi.

Ankara'da alt geçitlere su baskını algılama sistemi kurulacakAnkara'da alt geçitlere su baskını algılama sistemi kurulacakGündem

 