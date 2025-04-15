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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda yarın bakım çalışması yapılacak

Metro İstanbul, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda yarın bakım çalışması yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda yarın bakım çalışması yapılacak
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T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda yarın (16 Nisan Çarşamba) yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle üç istasyonda tek peron üzerinden hizmet verilecek.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yer alan duyuruya göre, yarın T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda bakım çalışması yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Silahtarağa Mahallesi ve Üniversite istasyonlarında tek peron üzerinden hizmet verilecek.

Tramvay hattındaki seferler de 12 dakika arayla gerçekleşecek.

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