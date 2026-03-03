  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Eminönü’nde tramvay raydan çıktı, ulaşım aksadı
Takip Et

Eminönü’nde tramvay raydan çıktı, ulaşım aksadı

İstanbul Eminönü’nde T1 Kabataş-Bağcılar TramvayHattı’nda sefer yapan tramvay, raydan çıktı. Olay nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eminönü’nde tramvay raydan çıktı, ulaşım aksadı
Temsili
Takip Et

Cevizlibağ istikametine seyir halinde olan tramvay, saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, raydan çıkan tramvayı yeniden hatta almak için çalışma başlattı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, arıza nedeniyle tramvay seferlerinin Sirkeci, Bağcılar, Kabataş ve Karaköy istasyonları arasında kontrollü olarak sürdürüldüğü bildirildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kripto varlıklara vergi, mücevhere ÖTV geliyor! Hangi oranda, nasıl uygulanacak? İşte detaylar...Kripto varlıklara vergi, mücevhere ÖTV geliyor! Hangi oranda, nasıl uygulanacak? İşte detaylar...Ekonomi
Petrol fiyatları yükseldi, benzin ve motorine dev zam kapıdaPetrol fiyatları yükseldi, benzin ve motorine dev zam kapıdaEkonomi
Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff: İranlı müzakereciler 11 nükleer bomba yapabileceklerini söylediTrump’ın Özel Temsilcisi Witkoff: İranlı müzakereciler 11 nükleer bomba yapabileceklerini söylediDünya
Servis minibüsüyle İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralıServis minibüsüyle İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralıGündem

 

 