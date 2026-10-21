Emir Sarıgül suçu ne? Emir Sarıgül ne iş yapıyor, evli mi, annesi kim, nereli, kaç yaşında?

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İstanbul'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Emir Sarıgül, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Emir Sarıgül suçu ne?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emir Sarıgül hakkında, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla işlem yapıldı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Sarıgül, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Emir Sarıgül neden gözaltına alındı?

Soruşturma kapsamında, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B.’nin yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı iddiasında bulunduğu aktarıldı.

Emir Sarıgül tutuklandı mı?

Emir Sarıgül, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Emir Sarıgül ne iş yapıyor?

Emir Sarıgül, özellikle inşaat ve gayrimenkul sektöründeki faaliyetleriyle tanınan bir iş insanıdır. Maritza Şirketler Grubu’nun kurucuları arasında yer alan Sarıgül, iş dünyasındaki çalışmalarının yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü yönetiminde üstlendiği görevlerle de biliniyor.

Emir Sarıgül evli mi, eşi kim?

Emir Sarıgül, iş insanı Fatoş Altınbaş ile evlenmiş ve çiftin bu evlilikten iki kız çocuğu dünyaya geldi. Sarıgül ile Altınbaş 2019 yılında boşandı.

Emir Sarıgül’ün annesi kim?

Emir Sarıgül’ün annesi, Mustafa Sarıgül’ün ilk eşi Hülya Köksaloğlu’dur. Köksaloğlu, Emir Sarıgül henüz küçük yaştayken kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Emir Sarıgül, Aylin Kotil’in oğlu mu?

Emir Sarıgül, Aylin Kotil’in oğlu değildir. Emir Sarıgül’ün annesi, Mustafa Sarıgül’ün ilk eşi Hülya Köksaloğlu’dur; Aylin Kotil ise Mustafa Sarıgül’ün eski eşidir.

Emir Sarıgül nereli?

1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Emir Sarıgül, İstanbul doğumludur ve ailesinin kökeni Erzincan’a dayanmaktadır.

Emir Sarıgül kaç yaşında?

1981 doğumlu olan Emir Sarıgül, 45 yaşındadır.

Emir Sarıgül kimdir?

Abdurrahman Emir Sarıgül, 1981 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Siyasetçi Mustafa Sarıgül’ün oğlu olan Emir Sarıgül, eğitim hayatını İstanbul’da sürdürdü ve Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından İngiltere’nin başkenti Londra’da yüksek lisans eğitimi alan Sarıgül, iş hayatına atılarak özellikle inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterdi.

Maritza Şirketler Grubu bünyesindeki çalışmalarıyla iş dünyasında tanınan Sarıgül, ailesinin siyasi geçmişi ve kamuoyundaki bilinirliği nedeniyle de uzun yıllardır gündemde yer aldı.

Emir Sarıgül, iş hayatının yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü’nde üstlendiği yöneticilik görevleriyle de adından söz ettirdi.