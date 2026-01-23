Emir Sarıgül’den “kaçtı” iddiasına yanıt: Levent’teki ofisimdeyim

Hakkında verilen mahkeme kararı sonrası “yurtdışına kaçtığı” iddiaları gündeme gelen Emir Sarıgül, söz konusu iddialara açıklık getirdi.

Sarıgül, gazeteci Can Özçelik’in sorularını yanıtlayarak Türkiye’de olduğunu ve hukuki sürecin devam ettiğini söyledi.

Can Özçelik’in aktardığına göre Emir Sarıgül, iddialar üzerine telefonla ulaşıldığında şu ifadeleri kullandı:

“Levent’te ofisimde oturuyorum. Hakkımda verilen mahkeme kararının istinaf yolu açık. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra aldığım ceza için istinafa itiraz başvurusu yapacağım.”

Emir Sarıgül’e ‘yurtdışına kaçtı’ iddiasını sordum:

Yurtdışına kaçtığı iddiasını sormak için Emir Sarıgül’ü aradım.

Emir Sarıgül şunları söyledi:

"Levent'te ofisimde oturuyorum. Hakkımda verilen mahkeme kararınının istinaf yolu açık. Gerekçeli karar…

“Londra’ya iki günlüğüne gittim”

Yurtdışına çıktığı yönündeki iddialara da değinen Sarıgül, söz konusu seyahatin kısa süreli ve planlı olduğunu belirtti.

Sarıgül, Can Özçelik’e şu bilgileri verdi:

“Geçen hafta iki günlüğüne Londra’ya gittim. Kızımın üniversite işleri için yurtdışına çıktım. Ardından tekrar Türkiye’ye döndüm.”

Sibel Can'dan açıklama

Sarıgül, ayrıca Sibel Can’ın yurtdışında olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Sibel Can’ın hafta sonu Kıbrıs’ta konseri var. Şu anda Beykoz’daki evinde dinleniyor.”

Ne olmuştu?

Emir Sarıgül, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşılması suçlamalarıyla yargılanarak 25 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yerel mahkeme tarafından hakkında hapis cezası verilen Sarıgül için hükmün ardından “yurtdışına kaçtığı” yönünde iddialar sosyal medyada gündeme gelmişti.