  3. Emlak vergilerine ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama
Emlak vergilerine ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, emlak vergileri ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'emlak vergilerine' ilişkin kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına aşağıdaki açıklamanın paylaşılması gereği hasıl olmuştur: 1986 yılından bu yana emlak vergileri belediyelerin geliridir. Bu vergilerden genel bütçeye herhangi bir pay alınmamaktadır. Gündeme getirilen emlak vergisi değişimleri ise belediyeler nezdinde kurulan Arsa Takdir Komisyonları tarafından yapılan değer takdir işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Emlak vergisi; arsa metrekare birim değerleri ve inşaat maliyet bedelleri esas alınarak hesaplanmaktadır. Arsa metrekare birim değerleri, belediyelerde kurulan Arsa Takdir Komisyonları tarafından belirlenmektedir. Kamuoyunun emlak vergisi ile ilgili yapılan yanlış bilgilendirmelere itibar etmemesi önemle duyurulur" denildi.

