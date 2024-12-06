  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'na Ali Haluk Karakuş atandı
Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'na Ali Haluk Karakuş atandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş'un Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı görevine atandığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'na Ali Haluk Karakuş atandı
Takip Et

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adıyaman İl Emniyet Müdürü Sayın Ali Haluk Karakuş, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı görevine atanmıştır. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

Gündem
Sağlık ocağı ve hastane randevuları ücretli mi olacak? Açıklama geldi
Sağlık ocağı ve hastane randevuları ücretli mi olacak? Açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Muhaliflerin hedefi Şam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Muhaliflerin hedefi Şam
Masterchef'in ünlü jurisi Somer Sivrioğlu'na hapis cezası
Masterchef'in ünlü jurisi Somer Sivrioğlu'na hapis cezası
1 Mayıs gösterilerine ilişkin yargılanan 17 sanık beraat etti
1 Mayıs gösterilerine ilişkin yargılanan 17 sanık beraat etti
Adnan Oktar için 12 yıl hapis cezası istendi
Adnan Oktar için 12 yıl hapis cezası istendi
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız göreve başladı
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız göreve başladı