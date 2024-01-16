  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Emniyet Genel Müdürlüğünden 127 personele terfi
Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğünden 127 personele terfi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde görev yapan 127 personelin, 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ettirilerek Polis Başmüfettişi olarak atamalarının yapıldığı duyuruldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Emniyet Genel Müdürlüğünden 127 personele terfi
Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde (EGM), 127 personel, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etti.

EGM'nin resmi sosyal medya hesabından Genel Müdür Erol Ayyıldız imzası ile yapılan paylaşımda, "2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde görev yapmakta olan 127 personelimiz 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesi ile Polis Başmüfettişi olarak atanmıştır. Ataması yapılan mesai arkadaşlarıma yeni görevlerinde üstün başarılar dilerim." ifadeleri kullanıldı.

Kırmızı bültenle aranan elebaşı İstanbul'da yakalandıKırmızı bültenle aranan elebaşı İstanbul'da yakalandıGündem

 