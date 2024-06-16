Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Babalar Günü'ne özel video

EGM'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, bir kız çocuğunun, göreve gitmeye hazırlanan polis memuru babasına, şapka ve telsizini verdiği anlar yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaşımı

"Babalar, çocuklarının en büyük kahramanıdır. Başta kahraman şehitlerimizin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun." ifadeleriyle paylaşılan videoda, "Evlatların güvende olması için görevde olan tüm babaların, Babalar Günü kutlu olsun." sözlerine yer verildi.