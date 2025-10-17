Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Hakan Tosun açıklaması
Emniyet Genel Müdürlüğü, öldürülen gazeteci Hakan Tosun olayının tüm yönleriyle araştırılması için iki polis başmüfettişi görevlendirdiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırganlar tarafından öldürülen gazeteci Hakan Tosun olayı için iki polis başmüfettişinin görevlendirildiği belirtildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul ilinde Gazeteci Hakan Tosun'a yönelik meydana gelen saldırı olayıyla ilgili olarak olayın tüm yönleriyle araştırılması için iki Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir."