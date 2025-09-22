Emniyet Genel Müdürlüğü'nden "Her maçta 40 bin polis görevlendiriliyor" iddiasına yanıt

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarıştı.

Sadettin Saran, Ali Koç'u geride bıraktı ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçildi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'deki 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi.

Bir Fenerbahçe kongre üyesi konuşmasında maçlarda 40-45 bin polisin görevlendirildiğini iddia etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bu iddianın kamuoyunda yankılanmasının ardınan yayınladığı yazılı açıklamada maçlarda 40-45 bin polisin görevlendirildiği yönündeki iddiasını yalanladı.

EGM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20-21 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen bir spor kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ediyor, seçilen yönetime görevinde başarılar diliyoruz.

Bununla birlikte, Genel Kurul'da delege bir şahıs tarafından yapılan konuşmada müsabakalarda görevli personelimize yönelik hadsiz, asılsız ve yakışıksız ithamlarda bulunulmuştur. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma gereği doğmuştur.

1. Çevik kuvvet birimlerinde görev yapan personelimiz, Kıyafet Yönergesi kapsamında belirtilen üniforma ile görev yapmaktadır.

2. Müsabakaların risk durumu ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda personel sayısı planlanmakta olup, 40-45 bin personel görevlendirildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. 3. Türk Polis Teşkilatı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Emniyet Teşkilatı Kanunu çerçevesinde görev yapmaktadır. Mevzuat hükümleri dışında hiç kimsenin, hangi sıfatla olursa olsun, Türk Polis Teşkilatı üzerinde denetim yapması mümkün değildir.

İlgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."