Emniyet Genel Müdürlüğüne 6 bin 250 yeni kadro ihdası
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatları için 6 bin 250 yeni kadro ihdas edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatına 6 bin 250 yeni kadro ihdas edildi.
Düzenleme kapsamında merkez teşkilatı için 1. dereceden 925 başmüfettiş, 200 merkez emniyet müdürü ile 2-5. derecelerden 425 emniyet amiri olmak üzere toplam 1550 kadro oluşturuldu.
Taşra teşkilatı için ise 8. dereceden 500 bilgisayar işletmeni ile 2-5. derecelerden 4 bin 200 emniyet amiri olmak üzere 4 bin 700 kadro ihdası gerçekleştirildi.