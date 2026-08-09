Emniyet Genel Müdürlüğüne 6 bin 250 yeni kadro ihdası

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatına 6 bin 250 yeni kadro ihdas edildi.

Düzenleme kapsamında merkez teşkilatı için 1. dereceden 925 başmüfettiş, 200 merkez emniyet müdürü ile 2-5. derecelerden 425 emniyet amiri olmak üzere toplam 1550 kadro oluşturuldu.

Taşra teşkilatı için ise 8. dereceden 500 bilgisayar işletmeni ile 2-5. derecelerden 4 bin 200 emniyet amiri olmak üzere 4 bin 700 kadro ihdası gerçekleştirildi.