Emniyet Genel Müdürü Fidan, İNTERPOL Genel Sekreteri Urquiza ile görüştü

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sanal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ve beraberindeki heyet; INTERPOL Genel Sekreteri Valdecy Urquiza ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede; küresel güvenlik mimarisinin güçlendirilmesi, uluslararası polis iş birliğinin geliştirilmesi ve suçla mücadelede ortak kapasitenin artırılması konuları ele alındı.