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Emniyet kararıyla Kadıköy-Moda tramvay seferleri durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul, emniyet güçlerinin kararıyla Kadıköy-Moda tramvay hattındaki seferlerin durdurulduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Emniyet kararıyla Kadıköy-Moda tramvay seferleri durduruldu
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İstanbul'da, Kadıköy-Moda tramvay hattında seferlerin yapılamadığı duyuruldu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Emniyet güçlerinin aldığı karar doğrultusunda T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda seferler yapılamamaktadır." bilgisi paylaşıldı.

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