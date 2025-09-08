Emniyet Müdürlüğü harekete geçti: 14 şüpheli hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü , CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar sonra 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edildiğini ve işlem başlatıldığını açıkladı. Hesapların "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Suç İşlemeye Tahrik" suçları kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde:
Bazı sosyal medya hesapları üzerinden:
"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve
"Suç İşlemeye Tahrik" suçları kapsamında provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiş ve haklarında işlem başlatılmıştır.
Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesapları tespit çalışmalarımız devam etmektedir."