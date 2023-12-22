Emniyet müdürü ile eski polis arasındaki kavgaya soruşturma

Göreve gitmediği gerekçesiyle polislikten uzaklaştırıldığı belirtilen polis memuru A.B.Ö ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında çıkan arbede ile ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “21.12.2023 tarihinde, Avcılar ilçesinde görevli Müstafi Polis Memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında çıkan olayla ilgili olarak adli ve idari işlem başlatılmıştır. Yapılan ön tespitte müstafi polis memurunun, ilçesindeki karakol denetiminden dönen İlçe Emniyet Müdürü'nün aracı geçtiği esnada, ailesine küfür etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü aracından inerek iş yerine doğru gitmiş, aralarında arbede çıkmıştır. 21.12.2023 tarihinde Müstafi Polis Memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında yaşanan olaya ilişkin adli ve idari tahkikatın tamamlanmasına müteakip kamuoyu bilgilendirilecektir.” ifadelerine yer verildi.