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Emniyet müdürü ve amirlerinin atamaları yapıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin genel atamalarının yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Emniyet müdürü ve amirlerinin atamaları yapıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin bu yılki genel atamalarının yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2024 yılı genel atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."

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