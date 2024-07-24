Emniyet müdürü ve amirlerinin atamaları yapıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin genel atamalarının yapıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin bu yılki genel atamalarının yapıldığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2024 yılı genel atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."