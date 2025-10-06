  1. Ekonomim
Emniyet’in, Serdar Öktem öldürülmeden önce uyarı yaptığı ortaya çıktı

İstanbul’da öldürülen avukat Serdar Öktem hakkında, 25 Ağustos’ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Daltonlar Suç Örgütü’nün eylem planladığı yönünde uyarı yaptığı ortaya çıktı.

Avukat Serdar Öktem, bugün İstanbul'da Şişli Büyükdere Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine aracıyla giderken, trafikte beklediği esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 25 Ağustos'ta Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Öktem'in can güvenliğine ilişkin gönderdiği yazı ortaya çıktı. 

Belgede, şu ifadeler yer aldı:

"Şube Müdürlüğümüzde alınan şüpheli ifadesinde Avukat Serdar Öktem isimli şahsa yönelik Daltonlar Suç Örgütü mensupları tarafından eylem gerçekleştirileceği yönünde beyanlarda bulunduğu anlaşılmıştır. Yapılan açık ve kapalı kaynak sorgulamalarında Ataköy’de evi ve Şişli’de ofisi bulunduğu anlaşılmış olup, Serdar Öktem isimli şahsa İlçe Emniyet Müdürlüğünüzce can güvenliği tebliğinin yaptırılarak gerekli adli ve idari tedbirlerin aldırılması hususunu arz ederim."

