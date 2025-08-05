Emniyet'ten e-imza iddialarıyla ilgili açıklama: Sisteme girmek mümkün değil

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya paylaşımlarında ve haberlerde yer alan “Başkomiserin e-imzasını almışlar, uyuşturucu sistemine giriş yapıp adli kontrolleri kaldırmışlar” şeklindeki iddialara yanıt verdi. Yapılan açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

EGM tarafından yapılan açıklamada, kurum içi hizmetlerde kullanılan e-imzanın yalnızca kurum tarafından verildiği ve sadece Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinde kullanıldığı vurgulandı. Açıklamada, “Harici e-imza kullanımı kesinlikle söz konusu değildir” denildi.

"e-imza ile sisteme girmek mümkün değil"

Narkotik sistemlerine girişin ise çok katmanlı güvenlik sistemleriyle ve kapalı ağlar üzerinden sağlandığı, bu nedenle dış bağlantılarla ya da e-imza ile sisteme girmenin mümkün olmadığı ifade edildi. EGM, “Narkotik sistemlerine e-imza ile giriş mümkün değildir” dedi.

"Bazı şahıslar sahte kimlik kartı ve evraklar kullanarak işlem yapmaya çalıştı"

Ayrıca, iddialarda yer aldığı gibi e-imzanın kopyalanmasının söz konusu olmadığı belirtilerek, konuyla ilgili bazı şahısların sahte kimlik kartı ve evraklar kullanarak, personele ait olmayan telefon ve e-posta adresleri ile işlem yapmaya çalıştıklarının tespit edildiği aktarıldı. Bu girişimlerin personelin bilgisi dışında gerçekleştirildiği ve iptal ettirildiği belirtildi.

EGM, sahte e-imza üretimi ve kullanımıyla ilgili başlatılan adli sürece ilişkin olarak, 30 Haziran 2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu da kamuoyuyla paylaştı.