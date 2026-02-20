EMO İstanbul’da Akademik Değişim Rüzgarı: Doç. Dr. Ahmet Yiğit Arabul "Kırmızı Liste" ile Aday!

Türkiye’nin teknoloji altyapısına imza atan elektrik-elektronik mühendisleri, 22 Şubat Pazar günü Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi’nde sandık başına gidiyor. EMO Ankara Şubesi’ni iki dönem yöneten Frekans Mühendisler Platformu, bu kez İstanbul için iddialı bir aday çıkardı: Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yiğit Arabul.

Enerjiden savunma sanayisine, yapay zekadan dijitalleşmeye kadar Türkiye'nin teknoloji altyapısında imzaları bulunan elektrik-elektronik mühendisleri, 22 Şubat Pazar günü Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde yapılacak Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi seçimleri için sandık başına gidiyor.

EMO Ankara Şubesini iki dönem üst üste yöneten Frekans Mühendisler Platformu, bu kez İstanbul için de aday çıkardı. Platformun Kırmızı Liste adayı Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yiğit Arabul oldu.

SÜREÇLERİ PLANLAYAN BİR YAPI

Odanın kurumsal kimliğini ve sektörel etkisini yeniden yapılandıracak kapsamlı projelerini açıklayan Arabul, seçimi, mesleğin aklını yeniden merkeze koyma iradesi olarak tanımladı. Arabul, çalışmalarında slogan yerine veriyi, reaksiyon yerine ölçülebilir üretimi temel aldıklarını vurguladı.

Elektrik-elektronik mühendisliğinin teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde, ülkenin akıl kurma kapasitesi ve geleceği öngörebilme iddiasına sahip olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Arabul, odanın mevcut işleyişine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

KAPALI DEVRE DEĞİL YÖN GÖSTEREN BİR ODA

EMO'nun kapalı devre çalışan bir yapıdan kurtulması gerektiğinin altını çizen Arabul, şu ifadeleri kullandı:

"Enerjiden haberleşmeye, ulaşımdan savunmaya kadar her başlığın temelinde yer alıyoruz. EMO, krizlere açıklama yetiştiren değil, karar süreçlerine önceden teknik katkı sunan, erişilebilir ve temas eden bir kurum olmalıdır. Akademiyle, sektörle ve kamuyla aynı dili konuşabilen, yön gösterici bir meslek odası hedefliyoruz."

GENÇLİK, AKADEMİ VE SEKTÖR ÜÇGENİNDE SİNERJİ

Mühendislik üretiminin sahanın ve hayatın tam merkezinde gerçekleştiğine dikkat çeken Arabul, yeni vizyonlarında akademi, sektör ve genç mühendisleri aynı ekosistemin ayrılmaz parçaları olarak konumlandırdıklarını aktardı.

Akademinin ürettiği teorik bilgi ile sektörün sahadaki gerçeklerinin örtüşmesi gerektiğini belirten Arabul, genç mühendislerin daha öğrenciyken oda ile temas kurmasını sağlayacak entegre mekanizmaların hayata geçirileceğini kaydetti.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA EMO AKADEMİ

Projelerinin merkezinde bilginin kurumsallaşması ve üretimi koyan Doç. Dr. Arabul, geleneksel eğitim yaklaşımlarının ötesine geçerek IEEE ve CIGRE gibi uluslararası otoriteleri referans alan EMO Akademi’yi kuracaklarını söyledi. Bu yapının teknik raporlar üreten ve standart önerileri hazırlayan bir araştırma merkezine dönüşeceğini belirtti.

Odanın kapasitesini kullanmaya yönelik projeler arasında, nesiller arası bilgi transferi ve üniversite-sanayi entegrasyonu da öne çıkıyor.

GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇACAK PROJE

Arabul şöyle konuştu:

“Bu doğrultuda hayata geçirilecek Ar-Ge ve Kulüp Laboratuvarları ile öğrenci kulüplerine özel çalışma alanları tahsis edilerek yeni mezunların mesleğe adaptasyon süreci hızlandırılacak. Sektörün tecrübeli isimleriyle genç meslektaşları bir araya getiren Kıdemli Mühendis Mentorluk Programı tecrübe aktarımını kurumsallaştırırken, duayen mühendislerin birikimleri Meslek Hafızası Arşivi'nde kayıt altına alınarak odanın tarihsel belleği güvence altına alınacak.”

Öte yandan akademik bilginin sahada doğrudan karşılık bulmasını sağlayacak Proje ve Ar-Ge Danışmanlığı modeliyle ise lisans düzeyindeki bitirme projelerinin sanayinin somut ihtiyaçlarına çözüm üretmesi desteklenecek ve başta TÜBİTAK projeleri olmak üzere çeşitli hibe programlarına yönelik üyelere sistematik rehberlik hizmeti sunulacak.

DEĞİŞİM İÇİN AÇIK DAVET

22 Şubat'taki seçimlerin, dayanışmayı merkeze alan güçlü bir mühendislik kültürü inşa etmek adına kritik bir eşik olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Arabul, kadın ve genç mühendisleri bugünün karar vericileri olarak konumlandırdıklarını belirtti.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında mesleğin, ülkenin kalkınma iradesindeki taşıyıcı rolüne dikkat çeken Arabul, tüm meslektaşlarını 22 Şubat Pazar günü Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde kurulacak sandıklarda Frekans Mühendisler Platformu öncülüğündeki Kırmızı Liste'ye oy vererek ortak akıl ve liyakat hareketine destek olmaya çağırdı.

Doç. Dr. Ahmet Yiğit Arabul kimdir?

2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Doç. Dr. Ahmet Yiğit Arabul aynı kurumda 2011 yılında yüksek lisans, 2016 yılında ise doktora eğitimini tamamlayarak 2023 yılında doçent unvanını aldı. 2022-2023 yıllarında TÜBİTAK programı kapsamında Kanada'daki University of Waterloo’da misafir öğretim üyesi olarak araştırmalar yürüten Arabul, elektrik makineleri, transformatörler, yenilenebilir enerji ve yüksek gerilim alanlarında 40’ı aşkın akademik yayına imza attı. Teorik bilgi birikimini sahanın gerçekleriyle birleştiren Doç. Dr. Arabul, enerji ve mühendislik sektöründe aktif olarak projeler geliştirmekte ve teknik danışmanlık süreçlerini başarıyla yönetmektedir.

YTÜ bünyesinde Bölüm Başkan Yardımcılığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı gibi idari görevler üstlenen ve halihazırda Rektör Yardımcısı Danışmanlığı yapan Arabul, bugüne kadar 1 doktora ve 2 yüksek lisans tezini tamamlatmış olup, halen 4 doktora ve 9 yüksek lisans tezinin danışmanlığını sürdürmektedir.

Mesleki birikimini üniversite sınırlarının ötesine taşımayı hedefleyen Doç. Dr. Ahmet Yiğit Arabul, teknik aklı merkeze alan, genç mühendisleri destekleyen ve elektrik mühendisliğinin kurumsal itibarını güçlendiren vizyonuyla EMO İstanbul Şubesi yönetimine yürümektedir.