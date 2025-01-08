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Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi: İlk açıklama geldi!

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, İstanbul'un Beykoz ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından Belözoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Haber Merkezi
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Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi: İlk açıklama geldi!
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Türk futbolunun önemli isimlerinden Emre Belözoğlu, Beykoz'da trafik kazası geöirdi.

Hastaneye kaldırılan eski milli futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu'nun bacağında ödem tespit edildi. Belözoğlu, tedavisinin ardından evine döndü.

İlk açıklama geldi

Yaşanan olaya ilişkin Belözoğlu'ndan ilk açıklama geldi. 

Fanatik'ten Ethem Sündük'e konuşan Belözoğlu, "Kaza geçirdim ama çok önemli bir durum yok. Ayağımdan ufak bir operasyon geçirdim. Şu anda iyiyim. Hastanedeyim ama korkulacak bir durum yok gayet iyiyim." ifadelerini kullandı.

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