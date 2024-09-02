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Emsal karar! Yargıtay, eşinden habersiz kredi çeken kocayı kusurlu buldu, tazminat ödeyecek

Adana'da, bir kadın, eşine, kendisinden habersiz kredi çekip borçlandığı ve icra takibi yapılarak evine haciz geldiğini belirterek boşanma davası açtı. Aynı zamanda tazminat da talep eden kadını Yargıtay haklı buldu.

Haber Merkezi
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Emsal karar! Yargıtay, eşinden habersiz kredi çeken kocayı kusurlu buldu, tazminat ödeyecek
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Adana'da yaşayan Gülenay L. ile Kutay L. karşılıklı boşanma davası açtı. Gülenay L. eşinin evlilik sürecinde kendisinden habersiz kredi çekip borca girdiğini, borçlardan haberinin olmadığını belirterek eşinin evlilikten kusurlu olduğunu belirtti.

Kadın aynı zamanda kendisine manevi tazminat da ödenmesini istedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Adana Bölge Adliyesi 2. Hukuk Dairesi, kadının manevi tazminat talebini reddetti. Bunun üzerine kadın boşanma davasını Yargıtay'a taşıdı.

Kişilik haklarına saldırı olarak kabul edildi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi içtihatlara giren bir karar verdi. Türk Medeni Kanununda boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğinin öngörüldüğünün belirtildiği kararda, eşinden habersiz kredi çekip borçlanarak hakkında icra takibi yapılan ve eve haciz gelmesine sebebiyet veren kocanın tamamen kusurlu olduğu kaydedildi.

Kocanın evlilikteki bu davranışlarının aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu belirtilerek erkeğin manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmedildi.

Dava dosyası verilen kararın uygulanması için bozularak Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine gönderildi.

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