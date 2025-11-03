  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. "En Ankara fotoğrafım" akımı ters tepti, tabela çalındı
Takip Et

"En Ankara fotoğrafım" akımı ters tepti, tabela çalındı

Ankara Kızılay’daki “En Ankara fotoğrafım” akımının simgesi haline gelen tabela çalınırken Ankara Büyükşehir Belediyesi kısa sürede yerine yenisini monte etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
"En Ankara fotoğrafım" akımı ters tepti, tabela çalındı
Takip Et

Ankara Kızılay’da bulunan Kennedy Caddesi üzerindeki “Kızılay” yazılı tabelası, son haftalarda gençlerin gözde fotoğraf noktalarından biri haline geldi. TikTok ve X kullanıcıları, tabelanın önünde poz verip “En Ankara fotoğrafım” etiketiyle paylaşımlar yaparak noktayı sosyal medya akımı çevirmişti.

1 Kasım sabahı, tabelanın yerinde olmadığı fark edildi. Kısa sürede çalındığı anlaşılan tabela, hem sosyal medyada hem de Ankaralılar arasında gündem oldu.

"En Ankara fotoğrafım" akımı ters tepti, tabela çalındı - Resim : 1

"Kızılay bizim kalbimiz, tabelası bile gidince eksik hissettik"

Duruma hızlıca müdahale eden Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalınan tabelanın yerine yenisini monte etti. Belediye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kızılay bizim kalbimiz, tabelası bile gidince eksik hissettik. Neyse ki yerine döndü. 💛 Kızılayımızı kimseye kaptırmayız 😉” ifadelerini kullandı.

Gündem
AİHM kararının ardından Demirtaş'tan açıklama
AİHM kararının ardından Demirtaş'tan açıklama
Bir kördüğüm ki içim, çözdükçe dolaşıyor
Bir kördüğüm ki içim, çözdükçe dolaşıyor
Sağcı entelektüeller
Sağcı entelektüeller
Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Son dakika! Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Evdeki zeminle ilgili rapor ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Evdeki zeminle ilgili rapor ortaya çıktı
Havada korku dolu anlar: Yolculara “çarpmaya hazırlıklı olun” anonsu yapıldı
Havada korku dolu anlar: Yolculara “çarpmaya hazırlıklı olun” anonsu yapıldı