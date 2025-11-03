"En Ankara fotoğrafım" akımı ters tepti, tabela çalındı

Ankara Kızılay’da bulunan Kennedy Caddesi üzerindeki “Kızılay” yazılı tabelası, son haftalarda gençlerin gözde fotoğraf noktalarından biri haline geldi. TikTok ve X kullanıcıları, tabelanın önünde poz verip “En Ankara fotoğrafım” etiketiyle paylaşımlar yaparak noktayı sosyal medya akımı çevirmişti.

1 Kasım sabahı, tabelanın yerinde olmadığı fark edildi. Kısa sürede çalındığı anlaşılan tabela, hem sosyal medyada hem de Ankaralılar arasında gündem oldu.

"Kızılay bizim kalbimiz, tabelası bile gidince eksik hissettik"

Duruma hızlıca müdahale eden Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalınan tabelanın yerine yenisini monte etti. Belediye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kızılay bizim kalbimiz, tabelası bile gidince eksik hissettik. Neyse ki yerine döndü. 💛 Kızılayımızı kimseye kaptırmayız 😉” ifadelerini kullandı.