En çok talep sahipsiz köpekler için, İstanbul'a 2 ayrı belediye başkanlığı isteyen de var

Parlamentoya iletilen dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna, 28. Dönem'in başlangıcı olan 15 Mayıstan bu yana 3 bin 985 başvuru yapıldı.

Komisyona yapılan müracaatların yüzde 93'ü elektronik posta yoluyla, geri kalanları da elden, faks, posta ve milletvekilleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, gerçekleştirdiği 6 toplantıda 1771 dilekçe hakkında karar verdi, 23 dilekçeyi ise mevzuata uygun olmaması ya da mükerrer olması sebebiyle işlemden kaldırdı. Diğer dilekçelerin incelemesi devam ediyor.

En çok şikayet başıboş köpeklerle ilgili

TBMM Dilekçe Komisyonuna en çok şikayet edilen konu sahipsiz köpeklerle ilgili oldu.

Yaşadıkları şehirlerdeki sahipsiz köpeklerden dert yanan vatandaşlar, soruna çözüm bulunması için ilgili kurum ve kuruluşlarca çalışma yapılmasını ya da yürütülen çalışmaların arttırılmasını talep etti.

Birçok vatandaş başıboş köpeklerin toplatılmasını, kısırlaştırılmasını, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılmasını isterken bazıları da hayvanlarını sokağa terk edenlerin tespit edilerek cezalandırılması talebinde bulundu.

Başvurular arasında, söz konusu şikayetlerin aksine, "başıboş köpeklerin yol açtığı sorunlara dikkati çekmek ve bu sorunların çözümü için çalışma yürütmek için kurulan bir internet platformunun kapatılması ve sahibinin tutuklanması" ile "toplumu yanlış bilgilendirerek sokak hayvanlarını hedef gösterdiği iddia edilen bir derneğin kapatılması" talepleri de dikkati çekti.

Sahipsiz köpeklerle ilgili başvuruları inceleyen Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, söz konusu taleplerin bir kısmının karşılanabilmesi amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılması gerektiği; bazı talepler için ise ilgili mevzuatın uygulamasının devam ettiğinin anlaşıldığına karar verdi.

Komisyon, dilekçe sahiplerine, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğinin bu alanda yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kısırlaştırma sayıları yetersiz kalıyor

Tarım ve Orman Bakanlığının komisyona gönderdiği yazıda, yerel yönetimlerce gerçekleştirilen kısırlaştırma sayısının hayvanların yavrulama sayısının çok altında kalması ve rehabilitasyonu gerçekleştirilen hayvanların da yasa uyarınca, alındıkları ortama geri bırakılma zorunluluğunun bulunması nedeniyle sokaklardaki sahipsiz hayvan sayısının azaltılamadığı belirtildi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı da sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerin, kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkate alınarak yürütülmeye çalışıldığına dikkati çekerek, "Birliğimize, tehlike arz eden hayvanlara yönelik kayıt süresinin uzatılması, kısırlaştırma için Birlik tarafından fon oluşturulması, bir kısım belediye sınırlarında bulunan hayvanların bakımı ile belediyeler tarafından hayvanlara yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere destek talepleri iletilmektedir." bilgisini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise 31 Ocak 2022 tarihli verilerine göre son 5 yılda 1 milyon 310 bin 108 hayvanın kısırlaştırıldığını, 2 milyon 704 bin 768 hayvanın rehabilite edildiğini ve 274 bin 940 hayvanın da sahiplendirildiğini aktardı. Aynı raporda, Ankara'da 90 bin, İstanbul'da 128 bin 900, İzmir'de de 450 bin olmak üzere toplam 668 bin 900 sahipsiz köpek bulunduğu kaydedildi.

İlginç dilekçeler

Öte yandan, Komisyona gelen dilekçeler arasında ilginç talepler de yer aldı.

Başvurular arasında, TBMM'nin pazar günleri de çalışması, Türkiye'nin karşı koyacak anti-starlinkleri olmadığı gerekçesiyle Elon Musk'ın starlink uydu projesinin Türkiye'de uygulanmaması, cuma namazı vaktinin kamu ve özel sektör çalışma saatleri açısından resmi tatil ilan edilmesi, emekliler için internetin ücretsiz olması, İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakaları için ayrı belediye başkanlığı seçimi yapılması, TBMM'de siyasi partilerin haftalık grup toplantılarının vatandaşların katılımına kapalı olarak yapılması, depremzedelerin mağduriyetlerini gidermek için EYT kapsamının genişletilmesi gibi taleplerle birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı evinde ağırlamak isteyen, istifa ettiği eski iş yerine geri dönebilmek için yardım talep eden, TBMM'den ajanda ve kalem gibi eşantiyon malzeme isteyenlerin dilekçeleri de bulunuyor.