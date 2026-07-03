En düşük emekli maaşı açıklandı: Kanun teklifi Meclis'e sunuldu

TÜİK'in açıkladığı haziran enflasyonu sonrasında emekli ve memur maaşlarına yapılacak yıl ortası enflasyon zammı belli oldu.

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ilk yarısında enflasyon nedeniyle alacak zam oranı yüzde 17,72 oldu.

Bu gelişmeler sonrasında AK Parti, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu.

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği en düşük emekli maaşı düzenlemesinde 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.