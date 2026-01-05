En düşük emekli maaşı torba teklifte olacak

BESTİ KARALAR

Tebligat Yasası değişiyor, YÖK Kanunu ile öğrenci affı yolda, doğum izinleri artıyor, yasa dışı ile mücadeleye yeni düzenleme geliyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan değişiklik ile; denetimsiz site yönetimlerine ve aidat zamlarına sınırlama geliyor. İnfaz Yasası sil baştan değişecek. 12. Yargı Paketi’nin hazırlıklarına başlandı.

AK Parti, halen 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşını 5 Ocak’tan sonra gündemine alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) SSK ve Bağ-Kur emekli maaş artışını açıklamasının ardından altı aylık enfl asyon farkının belli olmasıyla birlikte harekete geçecek. İşverenlere verilen asgari ücret desteği de torba teklife konulacak.

Buna göre sektör ayrımı yapılmadan asgari ücretten maaş veren işverene 2026 yılı için bin 270 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

Kadınların doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması öngörülürken, babaların da doğum izni artacak.

Yargısal süreçler yeni “tebligat” düzenlemesiyle hızlandırılacak. Türk Ceza Kanunu’ndaki kumar suçları, yasa dışı bahis ve şans oyunlarına ilişkin özel hükümler, Kabahatler Kanunu’ndaki yaptırımlar yeniden ele alınacak.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile denetimsiz site yönetimlerine son vermeyi ve aidat zamlarını sınırlandırılması hedefl eniyor. Hazırlıklarına başlanan 12. Yargı Paketi de yeni yılın ilk yasaları arasında olacak.