En düşük emekli maaşı zammında ekonomi yönetimi hangi oranda ısrar ediyor?

Haziran enflasyonun açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları oranları netleşmişti.

Emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında enflasyon farkı zammı kesinleşirken, kök maaşı 8 bin TL ve altında kalan emekliler, en düşük 10 bin TL maaş aldıkları için zam alamayacak.

Rahatsızlıkların dile getirilmesiyle hükümet, en düşük emekli maaşına yönelik çalışmalara başlamıştı.

Geçen hafta başlayan çalışmalarda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu haftaya yönelik "Emekli zammını önümüzdeki hafta başında açıklarız" demişti.

En düşük 10 bin TL olan emekli maaşlarında seyyanen zam konuşulurken, bunun da sadece en düşük emekli maaşlarına yönelik olması da tartışmaları sürdürüyor.

Türkiye Gazetesi haberine göre, emekli zammı için ilk olarak 3 farklı senaryo ortaya çıkarken, son tabloda 2 seçenek üzerinde duruluyor.

10 bin lira olan en düşük emekli maaşlarının 11 bin 500, 12 bin ya da 12 bin 500 TL seviyesine çıkarılacağı konuşuldu.

En düşük emekli maaşının 12 bin ya da 12 bin 500 seviyesine çıkarılması olasılığı yükselirken, ekonomi yönetiminin 2 bin lira zamda ısrarcı olduğu son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceği konuşuluyor.