En düşük emekli maaşına Cumhuriyet altını, uzun evliliğe maaş talebi! TBMM’ye başvurdular

TBMM dilekçe komisyonuna gelen dilekçelerde ilginç öneri ve talepler bulunuyor. Vatandaşlardan bazıları uzun evliliğe maaş talebinde bulunurken, kimi de en düşük emekli maaşı ile engelli aylıklarının bir Cumhuriyet altını düzeyine çıkarılmasını talep etti.

“Evliliği uzun süren kadınlara maaş bağlansın”

TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşlardan gelen başvuruları karara bağlarken talepler arasında ilginç dilekçeler de yer aldı.

Bir vatandaş, boşanan veya eşi vefat eden kadınların, babalarının maaşını alabilme imkânının kaldırılması; evliliğini uzun süre yürüten kadınlara maaş bağlanması için Dilekçe Komisyonu’na başvurdu.

Site aidatı ödemesinden havuz düşürülsün

Oturduğu sitede bulunan yüzme havuzunu hiç kullanmamasına rağmen ödeme yapmak zorunda olmasından yakınan bir vatandaş, ödemenin sadece havuzdan faydalanan kişilerden alınmasına ilişkin yasal düzenleme istedi.

“En düşük emekli maaşı ve engelli aylıkları Cumhuriyet altını olsun”

TBMM Dilekçe Komisyonu’na gelen ilgin önerilerden biri de maaşlar ile ilgili oldu. En düşük emekli maaşı ve engelli aylıkları bir Cumhuriyet altını düzeyine çıkarılması da dilekçeyle iletildi.

“Sinyal vermeyen sürücünün belgesi alınsın”

Van’dan başvuran bir vatandaş, sokak düğünlerinin ve bu düğünlerde havai fişek patlatılmasının yasaklanmasına yönelik kanuni düzenleme yapılmasını istedi.

Ankara’dan başvuran bir vatandaş ise trafikte dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sinyal lambasını kullanmayan sürücülere uygulanan idari para cezasına ilave olarak sürücü belgesinin geri alınması yaptırımının da uygulanabilmesi için kanuni düzenleme yapılmasını talep etti.

Emeklilere araç alımında vergi indirimi önerisi

Oyun konsollarının gümrük vergisinden muaf tutulması, akraba evliliğinin engellenmesi, denizcilik bakanlığı kurulması, 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz seyahat hakkının kaldırılması, suçluların aile soyağaçlarından çıkarılması, emeklilere araç alımında vergi indirimi yapılması, motosikletler için belirlenen azami hız sınırının artırılması da Komisyon’a gelen başvurular arasında.