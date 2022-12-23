En düşük emekli maaşının 8 bin TL’ye çıkarılması için kanun teklifi

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 3 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 8 bin TL’ye çıkarılması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

Paylan, teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Milyonlarca emekli, açlık sınırının altında aylıkla yaşam mücadelesi vermektedir. Meclis, en düşük emekli aylığı konusunda bir düzenleme yapmadan tatile çıkacağı için yeni yılda en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olarak uygulanmaya devam edecektir.

En düşük emekli aylığı ile geçim sağlamaya çalışan emekliler; kira ödeyemez, yeterli beslenemez, kışın ısınamaz, temel ihtiyaçlarını karşılayamaz haldedir. Milyonlarca emekli yurttaşımızın, alım gücünü tamamen yitirmiş bir maaşla 'sefalete' mahkûm edilmesi ve ileri yaşlardayken zorlu bir geçim mücadelesine mecbur bırakılması kabul edilemez. Sunduğum kanun teklifiyle; milyonlarca emekliye bir nebze nefes aldırmak için, en düşük emekli maaşının 8 bin TL olmasını öneriyorum."

Kanun teklifinin üzerine Paylan, şu açıklamayı yaptı:

“Milyonlarca emekli en düşük emekli maaşı olan 3 bin 500 TL’yle hayatta kalmaya çalışıyor. AKP ve MHP’ye Meclis’i kapatmadan önce en düşük emekli maaşını yükseltmek üzere çağrıda bulunduk. Ancak onlar Meclis’i tatile sokma kararı aldılar.

En düşük emekli maaşının 3 bin 500 TL olması kabul edilemez. Ve yılbaşında emeklilere gelmesi beklenen yüzde 20’lik bir zam çerçevesinde de en düşük emekli maaşlarının pek çoğu 3 bin 500 TL’nin altında olduğu için yeniden milyonlarca emekli 3 bin 500 TL maaşa mahkûm olmuş olacak. Bu kabul edilemez. Bu sebeple Meclis’te en düşük emekli maaşının 8 bin TL olması için yasa teklifi verdim.

AKP ve MHP, 'Bu çok yüksek. 8 bin TL maaşı ödeyemeyiz. Bunun için kaynak yok' diyecekler ama sevgili emekliler, bunun için kaynak var. Bütçemizden yandaşlara akan yüz milyarlarca lirayı kesersek en düşük emekli maaşını 8 bin TL yapabiliriz. En düşük emekli maaşının 8 bin TL olması için Meclis’e verdiğim yasa önergesine tüm siyasi partilerin desteğini bekliyorum.” (ANKA)