  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. En fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü
Takip Et

En fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
En fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü
Takip Et

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 74, Kartalkaya'da 41, Sarıkamış'ta 23, Keltepe'de 22, Palandöken-2'de 19, Mersivan'da 18, Hakkari'de 17, Uludağ'da 12 ve Kartepe'de 6 santimetre olarak kaydedildi.