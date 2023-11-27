En fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 74, Kartalkaya'da 41, Sarıkamış'ta 23, Keltepe'de 22, Palandöken-2'de 19, Mersivan'da 18, Hakkari'de 17, Uludağ'da 12 ve Kartepe'de 6 santimetre olarak kaydedildi.