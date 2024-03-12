En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 12 Mart 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 12 Mart tarihli son depremler listesi... Son dakika deprem nereden öğrenilir?
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 12 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.03.12 11:02:44 38.0077 37.4792 2.8 -.- 1.9 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.12 10:50:04 37.5438 36.1272 19.9 -.- 1.7 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2024.03.12 09:49:27 39.1002 27.5443 0.0 -.- 2.0 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.03.12 09:45:56 37.9340 37.6037 5.4 -.- 1.3 -.- HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.12 09:32:06 38.0873 36.5242 5.4 -.- 1.5 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.12 09:28:59 37.8068 26.7053 6.7 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.12 08:31:43 37.5682 36.0658 9.4 -.- 1.6 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2024.03.12 07:43:57 38.0820 37.2947 5.3 -.- 1.9 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.12 06:47:26 37.9412 36.5080 19.5 -.- 1.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.12 06:39:02 37.2365 36.4648 21.2 -.- 1.5 -.- DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2024.03.12 06:27:15 38.2123 38.1527 5.2 -.- 1.4 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.03.12 06:25:21 38.1630 37.8360 7.9 -.- 1.7 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.03.12 06:16:02 37.6868 27.6668 16.2 -.- 1.3 -.- CALLI-KOCARLI (AYDIN) İlksel
2024.03.12 06:05:35 38.1392 38.5223 26.7 -.- 1.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.12 05:48:52 37.8795 36.6005 9.9 -.- 1.4 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.12 05:37:05 37.0087 29.1557 15.0 -.- 1.7 -.- AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2024.03.12 05:28:41 39.3690 36.9918 5.7 -.- 1.5 -.- KAZANPINAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2024.03.12 05:22:58 38.1263 36.9513 5.0 -.- 0.9 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.12 05:05:01 35.4965 27.4133 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.12 04:51:12 38.7240 37.5348 10.5 -.- 1.4 -.- AGILYAZI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.12 04:28:18 38.6028 37.2767 5.0 -.- 1.5 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.12 03:53:31 36.8708 29.7140 5.0 -.- 1.7 -.- KAYABASI-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.03.12 03:46:06 40.1685 31.6395 4.8 -.- 2.5 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2024.03.12 03:34:37 38.1693 38.5615 5.2 -.- 2.2 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.03.12 02:52:01 38.0170 36.5032 7.4 -.- 1.5 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.12 02:43:36 38.7917 37.4848 6.5 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.12 02:39:58 37.9872 36.3498 6.8 -.- 1.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.12 02:33:13 38.1412 38.5433 2.6 -.- 2.0 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.12 02:24:34 38.0363 37.6418 8.4 -.- 0.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.03.12 02:13:15 37.9772 28.8345 25.0 -.- 1.4 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2024.03.12 02:08:48 38.0887 37.7378 21.1 -.- 1.3 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.03.12 02:04:11 38.3018 37.8382 8.3 -.- 1.9 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.03.12 01:58:43 40.3010 27.0033 5.2 -.- 1.6 -.- BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.03.12 01:55:17 38.1525 38.5980 5.0 -.- 3.0 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.03.12 01:52:19 38.3853 37.3648 5.8 -.- 1.9 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.12 01:49:54 40.3697 26.2480 10.4 -.- 2.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.12 01:47:05 38.9868 27.8725 8.4 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.03.12 01:38:15 38.7555 37.4858 16.6 -.- 1.4 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.12 01:30:55 38.6988 38.1995 9.0 -.- 1.4 -.- ASAR-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2024.03.12 01:03:47 38.8633 24.6042 28.6 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.03.12 00:42:50 38.2492 38.5408 6.3 -.- 1.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.03.12 00:23:46 38.4498 37.5333 15.1 -.- 1.6 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.12 00:19:52 36.9892 28.5330 13.1 -.- 1.2 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2024.03.12 00:14:28 38.7243 37.5332 5.7 -.- 0.9 -.- AGILYAZI-DARENDE (MALATYA)
AFAD 12 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-03-12 10:50:05 37.57639 36.15 6.97 ML 1.8 Kadirli (Osmaniye)
2024-03-12 10:06:28 40.12944 41.93222 11.4 ML 1.3 Horasan (Erzurum)
2024-03-12 09:49:27 39.07167 27.53917 6.98 ML 1.8 Soma (Manisa)
2024-03-12 09:45:58 38.01806 37.705 10.9 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-03-12 09:31:52 40.14556 41.96 9.58 ML 1.1 Horasan (Erzurum)
2024-03-12 08:31:44 37.53583 36.05167 6.99 ML 1.9 Sumbas (Osmaniye)
2024-03-12 08:13:36 37.0725 28.93944 7.0 ML 0.9 Köyceğiz (Muğla)
2024-03-12 08:03:55 35.54 27.64278 7.0 ML 2.2 Akdeniz - [128.24 km] Marmaris (Muğla)
2024-03-12 07:43:57 38.0675 37.30111 7.03 ML 2.1 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-03-12 07:40:57 37.75806 35.36139 6.91 ML 1.6 Yahyalı (Kayseri)
2024-03-12 07:39:33 37.19056 28.70944 6.98 ML 1.8 Menteşe (Muğla)
2024-03-12 07:39:22 40.23639 25.87944 7.01 ML 1.7 Ege Denizi - [01.66 km] Gökçeada (Çanakkale)
2024-03-12 06:47:31 38.10167 36.60667 6.84 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-03-12 06:27:55 38.12167 38.61667 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-03-12 06:27:18 38.1025 38.37306 7.0 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)
2024-03-12 06:25:22 38.17083 37.91278 6.39 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2024-03-12 06:17:29 38.11306 38.405 7.22 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
2024-03-12 06:16:04 37.86361 27.58417 7.11 ML 1.4 Germencik (Aydın)
2024-03-12 06:08:18 38.30194 40.39278 7.43 ML 1.2 Hani (Diyarbakır)
2024-03-12 06:05:36 38.17 38.57306 7.0 ML 1.5 Battalgazi (Malatya)
2024-03-12 05:53:41 38.31306 37.38167 7.02 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-12 05:48:52 37.85694 36.56972 7.01 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-03-12 05:48:03 38.29194 38.225 6.95 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-12 05:37:05 37.00639 29.12306 7.0 ML 1.4 Çameli (Denizli)
2024-03-12 05:22:58 38.11 36.92083 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-03-12 05:05:04 35.67139 27.50556 7.1 ML 2.1 Akdeniz - [113.64 km] Datça (Muğla)
2024-03-12 04:28:19 38.65139 37.25972 7.0 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2024-03-12 04:21:25 38.44278 37.49 7.0 ML 1.6 Darende (Malatya)
2024-03-12 04:08:03 38.08361 38.4275 6.87 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman)
2024-03-12 03:53:32 36.90139 29.70556 7.0 ML 1.5 Seydikemer (Muğla)
2024-03-12 03:46:06 40.175 31.74111 7.0 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2024-03-12 03:34:37 38.14333 38.57444 6.99 ML 2.1 Battalgazi (Malatya)
2024-03-12 03:34:32 38.53861 31.52306 7.0 ML 0.9 Akşehir (Konya)
2024-03-12 03:29:10 37.31389 40.50861 7.36 ML 2.1 Kızıltepe (Mardin)
2024-03-12 03:27:59 34.40833 45.6725 10.2 MW 4.2 Gilan-e-Gharb, Kermanshah (İran)
2024-03-12 03:07:05 38.69111 37.31889 7.0 ML 1.2 Gürün (Sivas)
2024-03-12 02:52:00 38.07722 36.71889 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-03-12 02:43:36 38.84778 37.41889 7.0 ML 2.0 Gürün (Sivas)
2024-03-12 02:39:59 37.96861 36.32167 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-03-12 02:33:14 38.12111 38.53806 7.01 ML 2.3 Sincik (Adıyaman)
2024-03-12 02:27:36 38.12306 38.60222 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-03-12 02:24:35 38.02472 37.68361 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-03-12 02:13:17 38.02556 28.79083 6.93 ML 1.2 Buldan (Denizli)
2024-03-12 02:08:48 38.02556 37.66778 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-03-12 02:04:11 38.27306 37.76722 7.48 ML 2.3 Akçadağ (Malatya)
2024-03-12 01:58:43 40.26806 27.05222 7.0 ML 1.4 Biga (Çanakkale)
2024-03-12 01:55:18 38.11944 38.60639 7.04 ML 3.1 Pütürge (Malatya)
2024-03-12 01:52:18 38.36694 37.39333 7.0 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-12 01:49:55 40.40833 26.24917 6.81 ML 1.9 Ege Denizi - Saros Körfezi - [12.14 km] Eceabat (Çanakkale)
2024-03-12 01:47:06 38.99083 27.86333 6.48 ML 1.8 Akhisar (Manisa)
2024-03-12 01:38:14 38.82306 37.46778 6.97 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2024-03-12 01:30:56 38.74889 38.18611 7.0 ML 1.6 Arguvan (Malatya)
2024-03-12 01:04:09 39.45222 26.23361 8.22 ML 1.4 Ege Denizi - [05.42 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-03-12 00:23:45 38.38861 37.53833 7.0 ML 1.5 Darende (Malatya)