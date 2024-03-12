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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 12 Mart 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 12 Mart tarihli son depremler listesi... Son dakika deprem nereden öğrenilir?

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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 12 Mart 2024 son dakika depremler
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Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 12 Mart son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.03.12 11:02:44  38.0077   37.4792        2.8      -.-  1.9  -.-   KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.03.12 10:50:04  37.5438   36.1272       19.9      -.-  1.7  -.-   YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)                      İlksel

2024.03.12 09:49:27  39.1002   27.5443        0.0      -.-  2.0  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.03.12 09:45:56  37.9340   37.6037        5.4      -.-  1.3  -.-   HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.03.12 09:32:06  38.0873   36.5242        5.4      -.-  1.5  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.03.12 09:28:59  37.8068   26.7053        6.7      -.-  2.1  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.03.12 08:31:43  37.5682   36.0658        9.4      -.-  1.6  -.-   CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE)                     İlksel

2024.03.12 07:43:57  38.0820   37.2947        5.3      -.-  1.9  -.-   OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.12 06:47:26  37.9412   36.5080       19.5      -.-  1.0  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.03.12 06:39:02  37.2365   36.4648       21.2      -.-  1.5  -.-   DUZICI (OSMANIYE)                                 İlksel

2024.03.12 06:27:15  38.2123   38.1527        5.2      -.-  1.4  -.-   ATALAR-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.03.12 06:25:21  38.1630   37.8360        7.9      -.-  1.7  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.03.12 06:16:02  37.6868   27.6668       16.2      -.-  1.3  -.-   CALLI-KOCARLI (AYDIN)                             İlksel

2024.03.12 06:05:35  38.1392   38.5223       26.7      -.-  1.6  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel

2024.03.12 05:48:52  37.8795   36.6005        9.9      -.-  1.4  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel

2024.03.12 05:37:05  37.0087   29.1557       15.0      -.-  1.7  -.-   AKPINAR-CAMELI (DENIZLI)                          İlksel

2024.03.12 05:28:41  39.3690   36.9918        5.7      -.-  1.5  -.-   KAZANPINAR-ULAS (SIVAS)                           İlksel

2024.03.12 05:22:58  38.1263   36.9513        5.0      -.-  0.9  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.03.12 05:05:01  35.4965   27.4133        5.0      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.12 04:51:12  38.7240   37.5348       10.5      -.-  1.4  -.-   AGILYAZI-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.03.12 04:28:18  38.6028   37.2767        5.0      -.-  1.5  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.03.12 03:53:31  36.8708   29.7140        5.0      -.-  1.7  -.-   KAYABASI-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel

2024.03.12 03:46:06  40.1685   31.6395        4.8      -.-  2.5  -.-   ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)                          İlksel

2024.03.12 03:34:37  38.1693   38.5615        5.2      -.-  2.2  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.03.12 02:52:01  38.0170   36.5032        7.4      -.-  1.5  -.-   GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.03.12 02:43:36  38.7917   37.4848        6.5      -.-  1.8  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.03.12 02:39:58  37.9872   36.3498        6.8      -.-  1.6  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.03.12 02:33:13  38.1412   38.5433        2.6      -.-  2.0  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel

2024.03.12 02:24:34  38.0363   37.6418        8.4      -.-  0.8  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.03.12 02:13:15  37.9772   28.8345       25.0      -.-  1.4  -.-   KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)                       İlksel

2024.03.12 02:08:48  38.0887   37.7378       21.1      -.-  1.3  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.03.12 02:04:11  38.3018   37.8382        8.3      -.-  1.9  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel

2024.03.12 01:58:43  40.3010   27.0033        5.2      -.-  1.6  -.-   BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.03.12 01:55:17  38.1525   38.5980        5.0      -.-  3.0  -.-   TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)                      İlksel

2024.03.12 01:52:19  38.3853   37.3648        5.8      -.-  1.9  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.12 01:49:54  40.3697   26.2480       10.4      -.-  2.0  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.03.12 01:47:05  38.9868   27.8725        8.4      -.-  1.8  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel

2024.03.12 01:38:15  38.7555   37.4858       16.6      -.-  1.4  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.03.12 01:30:55  38.6988   38.1995        9.0      -.-  1.4  -.-   ASAR-ARGUVAN (MALATYA)                            İlksel

2024.03.12 01:03:47  38.8633   24.6042       28.6      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.03.12 00:42:50  38.2492   38.5408        6.3      -.-  1.4  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              İlksel

2024.03.12 00:23:46  38.4498   37.5333       15.1      -.-  1.6  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          İlksel

2024.03.12 00:19:52  36.9892   28.5330       13.1      -.-  1.2  -.-   CORUS-ULA (MUGLA)                                 İlksel

2024.03.12 00:14:28  38.7243   37.5332        5.7      -.-  0.9  -.-   AGILYAZI-DARENDE (MALATYA)                       

AFAD 12 Mart son depremler listesi

Tarih        Saat               Enlem             Boylam   Derinlik(Km)  Tip  Büyüklük  Yer        

2024-03-12 10:50:05       37.57639              36.15     6.97       ML         1.8          Kadirli (Osmaniye)         

2024-03-12 10:06:28       40.12944              41.93222              11.4       ML         1.3          Horasan (Erzurum)        

2024-03-12 09:49:27       39.07167              27.53917              6.98       ML         1.8          Soma (Manisa)

2024-03-12 09:45:58       38.01806              37.705   10.9       ML         1.3          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-12 09:31:52       40.14556              41.96     9.58       ML         1.1          Horasan (Erzurum)        

2024-03-12 08:31:44       37.53583              36.05167              6.99       ML         1.9          Sumbas (Osmaniye)     

2024-03-12 08:13:36       37.0725                28.93944              7.0          ML         0.9          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-12 08:03:55       35.54     27.64278              7.0          ML         2.2          Akdeniz - [128.24 km] Marmaris (Muğla)            

2024-03-12 07:43:57       38.0675                37.30111              7.03       ML         2.1          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-03-12 07:40:57       37.75806              35.36139              6.91       ML         1.6          Yahyalı (Kayseri)             

2024-03-12 07:39:33       37.19056              28.70944              6.98       ML         1.8          Menteşe (Muğla)          

2024-03-12 07:39:22       40.23639              25.87944              7.01       ML         1.7          Ege Denizi - [01.66 km] Gökçeada (Çanakkale)               

2024-03-12 06:47:31       38.10167              36.60667              6.84       ML         1.2          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-12 06:27:55       38.12167              38.61667              7.0          ML         1.1          Pütürge (Malatya)         

2024-03-12 06:27:18       38.1025                38.37306              7.0          ML         1.4          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-03-12 06:25:22       38.17083              37.91278              6.39       ML         1.7          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-12 06:17:29       38.11306              38.405   7.22       ML         1.0          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-03-12 06:16:04       37.86361              27.58417              7.11       ML         1.4          Germencik (Aydın)        

2024-03-12 06:08:18       38.30194              40.39278              7.43       ML         1.2          Hani (Diyarbakır)            

2024-03-12 06:05:36       38.17     38.57306              7.0          ML         1.5          Battalgazi (Malatya)      

2024-03-12 05:53:41       38.31306              37.38167              7.02       ML         1.1          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-12 05:48:52       37.85694              36.56972              7.01       ML         1.7          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-03-12 05:48:03       38.29194              38.225   6.95       ML         1.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-12 05:37:05       37.00639              29.12306              7.0          ML         1.4          Çameli (Denizli)               

2024-03-12 05:22:58       38.11     36.92083              7.0          ML         1.4          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-12 05:05:04       35.67139              27.50556              7.1          ML         2.1          Akdeniz - [113.64 km] Datça (Muğla)    

2024-03-12 04:28:19       38.65139              37.25972              7.0          ML         1.7          Gürün (Sivas)   

2024-03-12 04:21:25       38.44278              37.49     7.0          ML         1.6          Darende (Malatya)        

2024-03-12 04:08:03       38.08361              38.4275                6.87       ML         0.8          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-03-12 03:53:32       36.90139              29.70556              7.0          ML         1.5          Seydikemer (Muğla)     

2024-03-12 03:46:06       40.175   31.74111              7.0          ML         1.8          Beypazarı (Ankara)        

2024-03-12 03:34:37       38.14333              38.57444              6.99       ML         2.1          Battalgazi (Malatya)      

2024-03-12 03:34:32       38.53861              31.52306              7.0          ML         0.9          Akşehir (Konya)              

2024-03-12 03:29:10       37.31389              40.50861              7.36       ML         2.1          Kızıltepe (Mardin)          

2024-03-12 03:27:59       34.40833              45.6725                10.2       MW       4.2          Gilan-e-Gharb, Kermanshah (İran)        

2024-03-12 03:07:05       38.69111              37.31889              7.0          ML         1.2          Gürün (Sivas)   

2024-03-12 02:52:00       38.07722              36.71889              7.0          ML         1.5          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-12 02:43:36       38.84778              37.41889              7.0          ML         2.0          Gürün (Sivas)   

2024-03-12 02:39:59       37.96861              36.32167              7.0          ML         1.5          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-12 02:33:14       38.12111              38.53806              7.01       ML         2.3          Sincik (Adıyaman)          

2024-03-12 02:27:36       38.12306              38.60222              7.0          ML         1.1          Pütürge (Malatya)         

2024-03-12 02:24:35       38.02472              37.68361              7.0          ML         1.4          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-12 02:13:17       38.02556              28.79083              6.93       ML         1.2          Buldan (Denizli)              

2024-03-12 02:08:48       38.02556              37.66778              7.0          ML         1.6          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-12 02:04:11       38.27306              37.76722              7.48       ML         2.3          Akçadağ (Malatya)        

2024-03-12 01:58:43       40.26806              27.05222              7.0          ML         1.4          Biga (Çanakkale)             

2024-03-12 01:55:18       38.11944              38.60639              7.04       ML         3.1          Pütürge (Malatya)         

2024-03-12 01:52:18       38.36694              37.39333              7.0          ML         1.8          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-12 01:49:55       40.40833              26.24917              6.81       ML         1.9          Ege Denizi - Saros Körfezi - [12.14 km] Eceabat (Çanakkale)      

2024-03-12 01:47:06       38.99083              27.86333              6.48       ML         1.8          Akhisar (Manisa)            

2024-03-12 01:38:14       38.82306              37.46778              6.97       ML         1.3          Gürün (Sivas)   

2024-03-12 01:30:56       38.74889              38.18611              7.0          ML         1.6          Arguvan (Malatya)        

2024-03-12 01:04:09       39.45222              26.23361              8.22       ML         1.4          Ege Denizi - [05.42 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-03-12 00:23:45       38.38861              37.53833              7.0          ML         1.5          Darende (Malatya)