En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 15 Şubat 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? 15 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 15 Şubat tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 15 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.02.15 14:40:44 35.9842 36.0810 2.9 -.- 2.3 -.- OLGUNLAR-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2024.02.15 14:15:44 37.8593 35.0447 4.6 -.- 1.7 -.- CUKURBAG-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2024.02.15 13:31:27 39.2420 27.7990 3.1 -.- 1.6 -.- BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2024.02.15 13:26:21 38.0947 38.1073 7.8 -.- 2.0 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.02.15 13:01:48 38.4347 37.3192 1.4 -.- 1.5 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.15 12:51:54 39.2930 25.9305 1.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.15 12:34:47 37.8087 27.6117 5.1 -.- 1.4 -.- TURANLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.02.15 12:22:39 36.2447 28.1308 5.0 -.- 1.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.15 11:56:38 40.3062 27.0120 9.3 -.- 2.5 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.02.15 11:43:09 37.4823 37.1412 4.7 -.- 2.3 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.15 11:08:41 39.1977 27.7535 5.0 -.- 1.5 -.- BAYAT-SOMA (MANISA) İlksel
2024.02.15 10:46:25 37.9795 27.1510 14.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.15 10:41:07 38.5513 39.3138 25.0 -.- 1.5 -.- IKITEPE-(ELAZIG) İlksel
2024.02.15 10:37:49 37.1768 36.0607 10.4 -.- 2.9 -.- GUNLUCE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.02.15 10:28:34 40.5080 27.5415 13.5 -.- 1.8 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2024.02.15 10:03:51 39.5913 26.0462 7.8 -.- 2.4 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.15 09:45:35 37.9580 36.3087 2.5 -.- 2.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.15 09:43:49 38.2237 38.0235 7.8 -.- 2.3 -.- CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.02.15 09:38:18 38.7922 37.4163 5.0 -.- 1.6 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.02.15 09:24:59 38.5928 37.2655 2.5 -.- 1.2 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.15 09:07:35 38.0912 36.7750 5.8 -.- 1.8 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.15 08:23:14 38.5097 37.3120 7.2 -.- 1.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.15 08:18:52 37.8877 26.9408 3.9 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.15 08:14:52 38.6275 36.1248 5.2 -.- 1.4 -.- SACLI-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2024.02.15 08:06:02 40.2138 31.7608 1.4 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.02.15 07:37:40 39.2408 27.7583 9.4 -.- 1.6 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel
2024.02.15 07:33:05 38.1445 36.9208 1.3 -.- 2.2 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.15 07:30:35 38.1170 36.9970 5.5 -.- 1.6 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.15 07:02:37 37.9705 37.4035 5.7 -.- 2.3 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.15 06:59:44 40.7612 30.8865 12.9 -.- 1.2 -.- MUHAPDEDE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2024.02.15 06:57:04 34.9825 31.8437 7.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.02.15 06:44:30 37.1395 28.6152 13.6 -.- 1.1 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel
2024.02.15 06:27:01 37.8977 36.5145 6.7 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.15 06:08:23 37.9760 38.1747 6.9 -.- 1.8 -.- KAVAK-(ADIYAMAN) İlksel
2024.02.15 05:55:59 37.9082 26.9552 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.15 05:33:09 40.7088 30.6462 3.4 -.- 1.5 -.- YUVALIK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2024.02.15 05:31:36 37.1453 28.6232 8.9 -.- 2.7 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel
2024.02.15 05:16:13 37.1908 36.0468 9.4 -.- 1.4 -.- GUNLUCE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.02.15 05:13:28 37.0892 28.6027 8.8 -.- 1.2 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.02.15 05:12:21 38.3123 38.2340 14.5 -.- 1.2 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.02.15 05:08:21 37.1222 28.6275 9.6 -.- 1.1 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2024.02.15 05:06:11 37.7222 36.4072 6.8 -.- 1.2 -.- KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.15 05:03:45 37.9145 36.5198 13.6 -.- 1.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.15 04:59:31 38.6847 37.4503 21.9 -.- 0.9 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.15 04:56:43 34.4045 23.5480 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.15 04:53:41 37.0210 28.4637 19.3 -.- 0.6 -.- KIZILYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.02.15 04:51:17 37.1447 28.6053 9.2 -.- 2.0 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel
2024.02.15 04:45:35 38.4257 39.1100 5.0 -.- 2.1 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.02.15 04:38:07 36.9768 36.2533 7.5 -.- 1.8 -.- GOKGOL-ERZIN (HATAY) İlksel
2024.02.15 04:34:51 38.3573 27.2427 5.4 -.- 1.0 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2024.02.15 04:25:52 38.4247 37.3900 9.4 -.- 1.1 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.15 04:13:08 38.7627 37.3505 11.5 -.- 1.1 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.02.15 03:18:36 38.7462 31.3400 7.4 -.- 1.7 -.- CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.02.15 03:13:35 37.0430 28.3080 10.7 -.- 0.9 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.02.15 02:59:46 37.0478 28.3433 7.1 -.- 1.6 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.02.15 02:55:24 37.0532 28.3393 4.2 -.- 3.4 3.5 AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.02.15 02:04:03 36.9457 27.9968 5.2 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.15 01:55:39 38.5770 37.2613 6.3 -.- 1.8 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.15 01:12:00 37.1080 28.5582 18.8 -.- 1.0 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.02.15 01:11:40 37.1342 28.5843 16.9 -.- 1.3 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel
2024.02.15 01:07:26 37.1498 28.6117 11.0 -.- 2.6 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2024.02.15 00:58:22 39.2258 27.8082 2.1 -.- 2.2 -.- BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2024.02.15 00:52:11 38.1535 38.1245 4.7 -.- 2.2 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.02.15 00:25:34 38.2843 37.7157 7.1 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.02.15 00:14:40 37.9873 37.0918 2.7 -.- 1.9 -.- GAZILER-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.15 00:10:59 36.6042 36.4470 6.6 -.- 1.4 -.- SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.02.15 00:07:14 37.3548 36.8848 5.0 -.- 1.7 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.15 00:00:21 38.4157 39.1030 5.0 -.- 2.5 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
AFAD 15 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-02-15 13:47:19 40.77583 33.81667 10.69 ML 1.2 Yapraklı (Çankırı)
2024-02-15 13:40:48 37.23611 37.02222 7.0 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep)
2024-02-15 13:31:27 39.21889 27.80278 7.05 ML 1.7 Kırkağaç (Manisa)
2024-02-15 13:26:21 38.09611 38.3475 13.65 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman)
2024-02-15 13:22:36 39.92667 39.1875 7.11 ML 1.5 Merkez (Erzincan)
2024-02-15 13:12:31 37.23694 36.98139 7.0 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep)
2024-02-15 13:03:47 38.20639 38.08778 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-15 13:01:52 38.4575 37.38861 7.0 ML 1.1 Darende (Malatya)
2024-02-15 12:58:59 38.19306 38.49611 7.0 ML 0.7 Battalgazi (Malatya)
2024-02-15 12:55:47 40.60083 29.63972 7.0 ML 1.5 Karamürsel (Kocaeli)
2024-02-15 12:51:53 39.25806 25.87444 7.04 ML 2.0 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [29.61 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-02-15 12:34:46 37.88528 27.57833 7.0 ML 0.9 Germencik (Aydın)
2024-02-15 12:34:10 38.27333 38.13361 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-15 12:22:44 36.96972 28.20083 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.60 km] Marmaris (Muğla)
2024-02-15 12:22:34 35.88722 28.1225 7.0 ML 1.7 Akdeniz - [82.64 km] Marmaris (Muğla)
2024-02-15 12:18:30 39.80583 37.69694 7.0 ML 1.8 Zara (Sivas)
2024-02-15 12:12:03 37.78389 37.21889 7.0 ML 1.0 Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
2024-02-15 12:07:41 39.62417 29.43611 7.0 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya)
2024-02-15 12:01:00 38.4825 29.13694 7.0 ML 0.8 Eşme (Uşak)
2024-02-15 11:56:38 40.28444 27.01528 10.01 ML 2.2 Biga (Çanakkale)
2024-02-15 11:49:38 37.58694 43.88444 7.01 ML 1.6 Merkez (Hakkari)
2024-02-15 11:44:09 39.95167 28.77611 7.0 ML 1.4 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-02-15 11:43:08 37.51917 37.18222 7.0 ML 2.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-02-15 11:40:32 38.30861 41.77806 7.07 ML 1.3 Mutki (Bitlis)
2024-02-15 11:36:36 36.63778 40.6175 11.06 ML 2.0 Haseke (Suriye) - [45.10 km] Kızıltepe (Mardin)
2024-02-15 11:35:52 39.65778 29.48722 7.0 ML 1.7 Tavşanlı (Kütahya)
2024-02-15 11:29:14 37.38528 37.05972 15.66 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-02-15 11:08:41 39.23056 27.78472 9.15 ML 1.6 Soma (Manisa)
2024-02-15 10:56:55 38.19944 38.43722 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-15 10:55:01 40.07583 31.78528 7.0 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
2024-02-15 10:46:26 37.95472 27.12917 7.97 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.78 km] Menderes (İzmir)
2024-02-15 10:41:05 38.38556 39.11667 15.52 ML 1.4 Sivrice (Elazığ)
2024-02-15 10:37:50 37.22611 36.05472 10.42 ML 3.1 Kadirli (Osmaniye)
2024-02-15 10:28:34 40.47639 27.52528 13.85 ML 2.0 Marmara Denizi - [02.45 km] Marmara (Balıkesir)
2024-02-15 10:19:11 40.47694 32.93917 12.23 ML 1.5 Çubuk (Ankara)
2024-02-15 10:13:16 37.88611 43.80639 7.0 ML 1.5 Başkale (Van)
2024-02-15 10:04:47 41.26139 27.20806 7.0 ML 1.4 Hayrabolu (Tekirdağ)
2024-02-15 10:04:02 40.47444 42.385 7.0 ML 1.3 Şenkaya (Erzurum)
2024-02-15 10:03:51 39.60944 26.07389 12.28 ML 2.3 Ege Denizi - [09.26 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-02-15 09:45:34 37.95083 36.25583 7.0 ML 2.3 Saimbeyli (Adana)
2024-02-15 09:45:31 38.44139 30.55278 7.0 ML 0.8 Şuhut (Afyonkarahisar)
2024-02-15 09:43:48 38.20694 37.99167 7.0 ML 2.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-15 09:41:30 37.96722 27.15556 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.91 km] Menderes (İzmir)
2024-02-15 09:40:21 40.80861 42.74333 7.0 ML 1.1 Göle (Ardahan)
2024-02-15 09:38:17 38.92722 37.55889 7.0 ML 1.7 Kuluncak (Malatya)
2024-02-15 09:21:24 38.21083 37.7775 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-15 09:07:34 38.10083 36.80806 7.06 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-02-15 08:54:39 37.79667 37.62556 7.0 ML 1.6 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-02-15 08:53:10 37.64361 37.41944 7.0 ML 1.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-02-15 08:48:13 38.28417 38.23167 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-15 08:23:16 38.42611 37.54611 6.82 ML 1.5 Darende (Malatya)
2024-02-15 08:18:54 37.89 26.93944 7.23 ML 1.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.03 km] Menderes (İzmir)
2024-02-15 08:14:54 38.72694 36.08361 6.67 ML 1.2 Bünyan (Kayseri)
2024-02-15 08:06:02 40.20639 31.76889 7.38 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2024-02-15 07:37:40 39.23806 27.80389 6.94 ML 1.8 Kırkağaç (Manisa)
2024-02-15 07:33:04 38.13722 36.90944 7.1 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-02-15 07:30:37 38.06694 37.05917 6.84 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-02-15 07:02:38 37.92167 37.42833 7.01 ML 2.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-02-15 06:27:01 37.89 36.46972 7.03 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-02-15 06:08:22 37.96889 38.19389 7.01 ML 1.8 Merkez (Adıyaman)
2024-02-15 05:56:00 37.90917 26.91111 7.41 ML 1.5 Ege Denizi - [18.11 km] Seferihisar (İzmir)
2024-02-15 05:33:10 40.7075 30.63083 6.97 ML 1.1 Akyazı (Sakarya)
2024-02-15 05:31:36 37.1375 28.60667 7.0 ML 2.3 Ula (Muğla)
2024-02-15 04:51:17 37.14333 28.58639 7.03 ML 1.6 Ula (Muğla)
2024-02-15 04:45:36 38.35944 39.04 7.02 ML 2.1 Sivrice (Elazığ)
2024-02-15 04:38:07 37.02667 36.25417 7.0 ML 2.0 Merkez (Osmaniye)
2024-02-15 03:18:36 38.72417 31.33833 7.02 ML 1.7 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2024-02-15 02:55:25 37.03528 28.34556 7.06 ML 3.2 Ula (Muğla)
2024-02-15 02:04:02 37.02444 27.98556 6.98 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.62 km] Milas (Muğla)
2024-02-15 01:55:39 38.4875 37.38056 6.97 ML 2.0 Darende (Malatya)
2024-02-15 01:07:26 37.13806 28.60694 7.0 ML 2.2 Ula (Muğla)
2024-02-15 00:52:11 38.14194 38.17222 6.92 ML 2.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-15 00:25:34 38.16833 37.77639 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-15 00:14:40 38.03694 37.04389 6.93 ML 2.0 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-02-15 00:10:58 36.60472 36.54333 6.82 ML 1.7 Kırıkhan (Hatay)
2024-02-15 00:07:15 37.36 36.83667 6.98 ML 1.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-02-15 00:00:22 38.35639 39.05889 7.02 ML 2.6 Sivrice (Elazığ)