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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 15 Şubat 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? 15 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 15 Şubat tarihli son depremler listesi...

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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 15 Şubat 2024 son dakika depremler
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Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 15 Şubat son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.02.15 14:40:44  35.9842   36.0810        2.9      -.-  2.3  -.-   OLGUNLAR-YAYLADAGI (HATAY)                        İlksel

2024.02.15 14:15:44  37.8593   35.0447        4.6      -.-  1.7  -.-   CUKURBAG-CAMARDI (NIGDE)                          İlksel

2024.02.15 13:31:27  39.2420   27.7990        3.1      -.-  1.6  -.-   BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel

2024.02.15 13:26:21  38.0947   38.1073        7.8      -.-  2.0  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel

2024.02.15 13:01:48  38.4347   37.3192        1.4      -.-  1.5  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.15 12:51:54  39.2930   25.9305        1.4      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.02.15 12:34:47  37.8087   27.6117        5.1      -.-  1.4  -.-   TURANLAR-GERMENCIK (AYDIN)                        İlksel

2024.02.15 12:22:39  36.2447   28.1308        5.0      -.-  1.8  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.02.15 11:56:38  40.3062   27.0120        9.3      -.-  2.5  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.02.15 11:43:09  37.4823   37.1412        4.7      -.-  2.3  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         İlksel

2024.02.15 11:08:41  39.1977   27.7535        5.0      -.-  1.5  -.-   BAYAT-SOMA (MANISA)                               İlksel

2024.02.15 10:46:25  37.9795   27.1510       14.5      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.15 10:41:07  38.5513   39.3138       25.0      -.-  1.5  -.-   IKITEPE-(ELAZIG)                                  İlksel

2024.02.15 10:37:49  37.1768   36.0607       10.4      -.-  2.9  -.-   GUNLUCE-CEYHAN (ADANA)                            İlksel

2024.02.15 10:28:34  40.5080   27.5415       13.5      -.-  1.8  -.-   AVSA-MARMARA (BALIKESIR)                          İlksel

2024.02.15 10:03:51  39.5913   26.0462        7.8      -.-  2.4  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel

2024.02.15 09:45:35  37.9580   36.3087        2.5      -.-  2.3  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.02.15 09:43:49  38.2237   38.0235        7.8      -.-  2.3  -.-   CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2024.02.15 09:38:18  38.7922   37.4163        5.0      -.-  1.6  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                İlksel

2024.02.15 09:24:59  38.5928   37.2655        2.5      -.-  1.2  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.15 09:07:35  38.0912   36.7750        5.8      -.-  1.8  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.02.15 08:23:14  38.5097   37.3120        7.2      -.-  1.5  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.02.15 08:18:52  37.8877   26.9408        3.9      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.15 08:14:52  38.6275   36.1248        5.2      -.-  1.4  -.-   SACLI-PINARBASI (KAYSERI)                         İlksel

2024.02.15 08:06:02  40.2138   31.7608        1.4      -.-  2.1  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.02.15 07:37:40  39.2408   27.7583        9.4      -.-  1.6  -.-   TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA)                      İlksel

2024.02.15 07:33:05  38.1445   36.9208        1.3      -.-  2.2  -.-   SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.02.15 07:30:35  38.1170   36.9970        5.5      -.-  1.6  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.02.15 07:02:37  37.9705   37.4035        5.7      -.-  2.3  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.02.15 06:59:44  40.7612   30.8865       12.9      -.-  1.2  -.-   MUHAPDEDE-GOLYAKA (DUZCE)                         İlksel

2024.02.15 06:57:04  34.9825   31.8437        7.1      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.02.15 06:44:30  37.1395   28.6152       13.6      -.-  1.1  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)                              İlksel

2024.02.15 06:27:01  37.8977   36.5145        6.7      -.-  1.5  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.02.15 06:08:23  37.9760   38.1747        6.9      -.-  1.8  -.-   KAVAK-(ADIYAMAN)                                  İlksel

2024.02.15 05:55:59  37.9082   26.9552        5.0      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.15 05:33:09  40.7088   30.6462        3.4      -.-  1.5  -.-   YUVALIK-AKYAZI (SAKARYA)                          İlksel

2024.02.15 05:31:36  37.1453   28.6232        8.9      -.-  2.7  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)                              İlksel

2024.02.15 05:16:13  37.1908   36.0468        9.4      -.-  1.4  -.-   GUNLUCE-CEYHAN (ADANA)                            İlksel

2024.02.15 05:13:28  37.0892   28.6027        8.8      -.-  1.2  -.-   BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.02.15 05:12:21  38.3123   38.2340       14.5      -.-  1.2  -.-   YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)                       İlksel

2024.02.15 05:08:21  37.1222   28.6275        9.6      -.-  1.1  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             İlksel

2024.02.15 05:06:11  37.7222   36.4072        6.8      -.-  1.2  -.-   KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.02.15 05:03:45  37.9145   36.5198       13.6      -.-  1.0  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.02.15 04:59:31  38.6847   37.4503       21.9      -.-  0.9  -.-   YAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.02.15 04:56:43  34.4045   23.5480        5.0      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.02.15 04:53:41  37.0210   28.4637       19.3      -.-  0.6  -.-   KIZILYAKA-ULA (MUGLA)                             İlksel

2024.02.15 04:51:17  37.1447   28.6053        9.2      -.-  2.0  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)                              İlksel

2024.02.15 04:45:35  38.4257   39.1100        5.0      -.-  2.1  -.-   KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

2024.02.15 04:38:07  36.9768   36.2533        7.5      -.-  1.8  -.-   GOKGOL-ERZIN (HATAY)                              İlksel

2024.02.15 04:34:51  38.3573   27.2427        5.4      -.-  1.0  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel

2024.02.15 04:25:52  38.4247   37.3900        9.4      -.-  1.1  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.02.15 04:13:08  38.7627   37.3505       11.5      -.-  1.1  -.-   SULARBASI-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.02.15 03:18:36  38.7462   31.3400        7.4      -.-  1.7  -.-   CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)              İlksel

2024.02.15 03:13:35  37.0430   28.3080       10.7      -.-  0.9  -.-   AKYAKA-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.02.15 02:59:46  37.0478   28.3433        7.1      -.-  1.6  -.-   AKYAKA-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.02.15 02:55:24  37.0532   28.3393        4.2      -.-  3.4  3.5   AKYAKA-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.02.15 02:04:03  36.9457   27.9968        5.2      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.02.15 01:55:39  38.5770   37.2613        6.3      -.-  1.8  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.15 01:12:00  37.1080   28.5582       18.8      -.-  1.0  -.-   KIYRA-ULA (MUGLA)                                 İlksel

2024.02.15 01:11:40  37.1342   28.5843       16.9      -.-  1.3  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)                              İlksel

2024.02.15 01:07:26  37.1498   28.6117       11.0      -.-  2.6  -.-   YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)                            İlksel

2024.02.15 00:58:22  39.2258   27.8082        2.1      -.-  2.2  -.-   BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel

2024.02.15 00:52:11  38.1535   38.1245        4.7      -.-  2.2  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel

2024.02.15 00:25:34  38.2843   37.7157        7.1      -.-  1.6  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.02.15 00:14:40  37.9873   37.0918        2.7      -.-  1.9  -.-   GAZILER-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.15 00:10:59  36.6042   36.4470        6.6      -.-  1.4  -.-   SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY)                        İlksel

2024.02.15 00:07:14  37.3548   36.8848        5.0      -.-  1.7  -.-   HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.02.15 00:00:21  38.4157   39.1030        5.0      -.-  2.5  -.-   KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

AFAD 15 Şubat son depremler listesi

Tarih           Saat            Enlem                 Boylam         Derinlik(Km)  Tip   Büyüklük         Yer         

2024-02-15 13:47:19       40.77583              33.81667              10.69     ML         1.2          Yapraklı (Çankırı)            

2024-02-15 13:40:48       37.23611              37.02222              7.0          ML         1.3          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-02-15 13:31:27       39.21889              27.80278              7.05       ML         1.7          Kırkağaç (Manisa)          

2024-02-15 13:26:21       38.09611              38.3475                13.65     ML         1.8          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-02-15 13:22:36       39.92667              39.1875                7.11       ML         1.5          Merkez (Erzincan)         

2024-02-15 13:12:31       37.23694              36.98139              7.0          ML         1.2          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-02-15 13:03:47       38.20639              38.08778              7.0          ML         1.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-15 13:01:52       38.4575                37.38861              7.0          ML         1.1          Darende (Malatya)        

2024-02-15 12:58:59       38.19306              38.49611              7.0          ML         0.7          Battalgazi (Malatya)      

2024-02-15 12:55:47       40.60083              29.63972              7.0          ML         1.5          Karamürsel (Kocaeli)    

2024-02-15 12:51:53       39.25806              25.87444              7.04       ML         2.0          Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [29.61 km] Ayvacık (Çanakkale)      

2024-02-15 12:34:46       37.88528              27.57833              7.0          ML         0.9          Germencik (Aydın)        

2024-02-15 12:34:10       38.27333              38.13361              7.0          ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-15 12:22:44       36.96972              28.20083              7.0          ML         1.3          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.60 km] Marmaris (Muğla)          

2024-02-15 12:22:34       35.88722              28.1225                7.0          ML         1.7          Akdeniz - [82.64 km] Marmaris (Muğla)               

2024-02-15 12:18:30       39.80583              37.69694              7.0          ML         1.8          Zara (Sivas)       

2024-02-15 12:12:03       37.78389              37.21889              7.0          ML         1.0          Çağlayancerit (Kahramanmaraş)             

2024-02-15 12:07:41       39.62417              29.43611              7.0          ML         1.1          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-02-15 12:01:00       38.4825                29.13694              7.0          ML         0.8          Eşme (Uşak)     

2024-02-15 11:56:38       40.28444              27.01528              10.01     ML         2.2          Biga (Çanakkale)             

2024-02-15 11:49:38       37.58694              43.88444              7.01       ML         1.6          Merkez (Hakkari)           

2024-02-15 11:44:09       39.95167              28.77611              7.0          ML         1.4          Mustafakemalpaşa (Bursa)       

2024-02-15 11:43:08       37.51917              37.18222              7.0          ML         2.3          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-02-15 11:40:32       38.30861              41.77806              7.07       ML         1.3          Mutki (Bitlis)     

2024-02-15 11:36:36       36.63778              40.6175                11.06     ML         2.0          Haseke (Suriye) - [45.10 km] Kızıltepe (Mardin)            

2024-02-15 11:35:52       39.65778              29.48722              7.0          ML         1.7          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-02-15 11:29:14       37.38528              37.05972              15.66     ML         1.0          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-02-15 11:08:41       39.23056              27.78472              9.15       ML         1.6          Soma (Manisa)

2024-02-15 10:56:55       38.19944              38.43722              7.0          ML         1.4          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-15 10:55:01       40.07583              31.78528              7.0          ML         1.7          Beypazarı (Ankara)        

2024-02-15 10:46:26       37.95472              27.12917              7.97       ML         1.6          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.78 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-15 10:41:05       38.38556              39.11667              15.52     ML         1.4          Sivrice (Elazığ)  

2024-02-15 10:37:50       37.22611              36.05472              10.42     ML         3.1          Kadirli (Osmaniye)         

2024-02-15 10:28:34       40.47639              27.52528              13.85     ML         2.0          Marmara Denizi - [02.45 km] Marmara (Balıkesir)          

2024-02-15 10:19:11       40.47694              32.93917              12.23     ML         1.5          Çubuk (Ankara)              

2024-02-15 10:13:16       37.88611              43.80639              7.0          ML         1.5          Başkale (Van)   

2024-02-15 10:04:47       41.26139              27.20806              7.0          ML         1.4          Hayrabolu (Tekirdağ)    

2024-02-15 10:04:02       40.47444              42.385   7.0          ML         1.3          Şenkaya (Erzurum)        

2024-02-15 10:03:51       39.60944              26.07389              12.28     ML         2.3          Ege Denizi - [09.26 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-02-15 09:45:34       37.95083              36.25583              7.0          ML         2.3          Saimbeyli (Adana)         

2024-02-15 09:45:31       38.44139              30.55278              7.0          ML         0.8          Şuhut (Afyonkarahisar)               

2024-02-15 09:43:48       38.20694              37.99167              7.0          ML         2.3          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-15 09:41:30       37.96722              27.15556              7.0          ML         1.7          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.91 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-15 09:40:21       40.80861              42.74333              7.0          ML         1.1          Göle (Ardahan)               

2024-02-15 09:38:17       38.92722              37.55889              7.0          ML         1.7          Kuluncak (Malatya)       

2024-02-15 09:21:24       38.21083              37.7775                7.0          ML         1.6          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-15 09:07:34       38.10083              36.80806              7.06       ML         1.9          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-02-15 08:54:39       37.79667              37.62556              7.0          ML         1.6          Gölbaşı (Adıyaman)      

2024-02-15 08:53:10       37.64361              37.41944              7.0          ML         1.8          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-02-15 08:48:13       38.28417              38.23167              7.0          ML         1.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-15 08:23:16       38.42611              37.54611              6.82       ML         1.5          Darende (Malatya)        

2024-02-15 08:18:54       37.89     26.93944              7.23       ML         1.8          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.03 km] Menderes (İzmir) 

2024-02-15 08:14:54       38.72694              36.08361              6.67       ML         1.2          Bünyan (Kayseri)            

2024-02-15 08:06:02       40.20639              31.76889              7.38       ML         1.8          Beypazarı (Ankara)        

2024-02-15 07:37:40       39.23806              27.80389              6.94       ML         1.8          Kırkağaç (Manisa)          

2024-02-15 07:33:04       38.13722              36.90944              7.1          ML         2.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-02-15 07:30:37       38.06694              37.05917              6.84       ML         1.7          Ekinözü (Kahramanmaraş)         

2024-02-15 07:02:38       37.92167              37.42833              7.01       ML         2.4          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-02-15 06:27:01       37.89     36.46972              7.03       ML         1.7          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-02-15 06:08:22       37.96889              38.19389              7.01       ML         1.8          Merkez (Adıyaman)      

2024-02-15 05:56:00       37.90917              26.91111              7.41       ML         1.5          Ege Denizi - [18.11 km] Seferihisar (İzmir)               

2024-02-15 05:33:10       40.7075                30.63083              6.97       ML         1.1          Akyazı (Sakarya)             

2024-02-15 05:31:36       37.1375                28.60667              7.0          ML         2.3          Ula (Muğla)       

2024-02-15 04:51:17       37.14333              28.58639              7.03       ML         1.6          Ula (Muğla)       

2024-02-15 04:45:36       38.35944              39.04     7.02       ML         2.1          Sivrice (Elazığ)  

2024-02-15 04:38:07       37.02667              36.25417              7.0          ML         2.0          Merkez (Osmaniye)      

2024-02-15 03:18:36       38.72417              31.33833              7.02       ML         1.7          Sultandağı (Afyonkarahisar)      

2024-02-15 02:55:25       37.03528              28.34556              7.06       ML         3.2          Ula (Muğla)       

2024-02-15 02:04:02       37.02444              27.98556              6.98       ML         1.3          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.62 km] Milas (Muğla)              

2024-02-15 01:55:39       38.4875                37.38056              6.97       ML         2.0          Darende (Malatya)        

2024-02-15 01:07:26       37.13806              28.60694              7.0          ML         2.2          Ula (Muğla)       

2024-02-15 00:52:11       38.14194              38.17222              6.92       ML         2.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-15 00:25:34       38.16833              37.77639              7.0          ML         1.6          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-15 00:14:40       38.03694              37.04389              6.93       ML         2.0          Ekinözü (Kahramanmaraş)         

2024-02-15 00:10:58       36.60472              36.54333              6.82       ML         1.7          Kırıkhan (Hatay)              

2024-02-15 00:07:15       37.36     36.83667              6.98       ML         1.9          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-02-15 00:00:22       38.35639              39.05889              7.02       ML         2.6          Sivrice (Elazığ)