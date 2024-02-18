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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 18 Şubat 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 18 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 18 Şubat tarihli son depremler listesi...

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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 18 Şubat 2024 son dakika depremler
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Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 18 Şubat son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                  Çözüm Niteliği

2024.02.18 12:48:17  38.4890   37.2145        5.0      -.-  2.1  -.-   KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.02.18 12:18:47  38.3778   37.4848        9.6      -.-  1.4  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.02.18 10:14:47  38.4133   37.3792        1.7      -.-  1.9  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.02.18 09:47:20  39.0597   27.7648        4.4      -.-  1.6  -.-   TUTENLI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

2024.02.18 09:17:09  37.1285   36.6940        5.0      -.-  2.5  -.-   KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel

2024.02.18 08:50:53  37.6110   35.5622        5.2      -.-  1.5  -.-   KISLAK-ALADAG (ADANA)                             İlksel

2024.02.18 08:47:11  37.5115   30.8167        5.0      -.-  2.3  -.-   YESILYURT-SUTCULER (ISPARTA)                      İlksel

2024.02.18 08:34:45  37.0700   28.3222        4.3      -.-  1.8  -.-   AKYAKA-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.02.18 07:52:40  40.4147   28.8863       11.6      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.02.18 07:23:53  40.3437   33.4007        7.8      -.-  1.7  -.-   KARATEPE-KALECIK (ANKARA)                         İlksel

2024.02.18 07:08:30  37.7580   36.5538        8.0      -.-  2.0  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.18 06:47:10  38.1478   38.2938        5.4      -.-  1.2  -.-   ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.02.18 06:44:22  37.7910   36.5132        5.3      -.-  1.9  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.02.18 06:41:03  37.7870   36.5412        8.9      -.-  2.0  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.02.18 06:27:46  38.3627   36.4288        5.9      -.-  1.7  -.-   KAMER-SARIZ (KAYSERI)                             İlksel

2024.02.18 05:55:59  38.4402   39.0898        9.4      -.-  1.5  -.-   KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

2024.02.18 05:38:33  38.3903   37.4413        8.3      -.-  1.6  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.02.18 05:34:47  36.6365   36.3938        9.5      -.-  1.5  -.-   TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY)                          İlksel

2024.02.18 05:23:59  38.4460   37.3068        5.0      -.-  1.8  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.18 05:20:42  37.4077   36.7857        7.0      -.-  2.0  -.-   UZUNSOGUT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.02.18 05:10:23  38.5073   37.2947        2.9      -.-  1.1  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.02.18 04:59:41  38.5428   37.2623        5.0      -.-  1.3  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.18 04:56:05  40.2947   27.0392       11.9      -.-  1.3  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.18 04:55:06  36.9997   36.6288        5.0      -.-  1.1  -.-   KIRIKCALI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                    İlksel

2024.02.18 04:48:30  36.0635   36.0370        5.7      -.-  1.8  -.-   YESILYAZI-SAMANDAG (HATAY)                        İlksel

2024.02.18 04:38:24  37.8352   36.4565       13.3      -.-  1.5  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.02.18 04:13:31  39.0787   40.3057        5.0      -.-  2.0  -.-   GUNGOREN-(BINGOL)                                 İlksel

2024.02.18 04:09:39  40.2808   27.0358       11.3      -.-  2.5  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.18 03:48:33  40.5787   35.8268        2.1      -.-  2.2  -.-   ILYAS-(AMASYA)                                    İlksel

2024.02.18 03:24:40  38.1767   32.3665        4.8      -.-  1.4  -.-   LADIK-SARAYONU (KONYA)                            İlksel

2024.02.18 02:56:14  38.0077   36.1192        5.0      -.-  0.7  -.-   SAIMBEYLI (ADANA)                                 İlksel

2024.02.18 02:47:27  38.5942   37.3005       23.4      -.-  1.0  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.02.18 02:41:51  38.5178   37.2702        5.0      -.-  1.4  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.18 02:36:53  38.5880   37.2718        5.3      -.-  1.2  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.18 02:21:23  37.9405   37.9958        6.0      -.-  1.1  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.02.18 02:19:43  37.9272   38.0180        5.2      -.-  1.2  -.-   RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

2024.02.18 02:06:04  39.1640   40.3685        2.6      -.-  2.2  -.-   HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL)                         İlksel

2024.02.18 01:59:44  37.8990   37.6608        5.0      -.-  1.4  -.-   HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.02.18 01:56:42  37.9678   27.1313        9.8      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.18 01:55:12  38.4173   37.5867       15.0      -.-  0.9  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   İlksel

2024.02.18 01:52:13  38.5508   37.2903        2.5      -.-  1.2  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.18 01:46:41  40.5622   29.2550       16.4      -.-  2.3  -.-   GUNEYKOY-(YALOVA)                                 İlksel

2024.02.18 01:40:19  34.8187   24.8588       26.3      -.-  3.4  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.02.18 01:27:07  38.5370   37.2690        6.2      -.-  1.9  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.18 01:05:29  38.6472   37.2740        4.4      -.-  1.2  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.02.18 00:49:28  38.5490   37.2380        5.0      -.-  1.7  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.18 00:43:53  37.0497   28.3582        9.3      -.-  2.1  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.02.18 00:37:31  39.3653   26.2825       13.8      -.-  3.0  3.1   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

 

AFAD 18 Şubat son depremler listesi

   Tarih              Saat             Enlem              Boylam         Derinlik(Km)                  Tip   Büyüklük    Yer      

2024-02-18 10:47:24       38.17861              38.65694              10.6       ML         1.3          Pütürge (Malatya)         

2024-02-18 09:47:21       39.0525                27.75583              10.15     ML         1.7          Kırkağaç (Manisa)          

2024-02-18 09:33:55       38.79167              37.43972              7.11       ML         1.5          Gürün (Sivas)   

2024-02-18 09:25:29       37.47944              38.54389              6.77       ML         1.3          Atatürk Barajı - [03.41 km] Karaköprü (Şanlıurfa)         

2024-02-18 09:17:10       37.11056              36.67889              8.4          ML         2.8          İslahiye (Gaziantep)      

2024-02-18 08:47:12       37.47833              30.82111              7.01       ML         2.1          Sütçüler (Isparta)           

2024-02-18 08:41:59       37.87278              37.85194              7.24       ML         1.3          Gölbaşı (Adıyaman)      

2024-02-18 08:35:02       37.97722              27.15028              8.18       ML         1.7          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.71 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-18 08:34:46       37.07694              28.29111              7.0          ML         1.5          Menteşe (Muğla)          

2024-02-18 08:00:40       40.29139              27.02833              6.99       ML         1.3          Biga (Çanakkale)             

2024-02-18 07:52:40       40.43444              28.86667              7.75       ML         1.4          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.84 km] Mudanya (Bursa)           

2024-02-18 07:31:33       38.16972              38.02361              7.0          ML         1.3          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-18 07:23:52       40.41278              33.42639              4.57       ML         1.3          Şabanözü (Çankırı)        

2024-02-18 07:18:53       38.36944              37.93     12.11     ML         1.5          Akçadağ (Malatya)        

2024-02-18 07:08:30       37.72472              36.50583              6.9          ML         2.1          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-02-18 06:47:10       38.12389              38.31694              7.0          ML         1.6          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-02-18 06:44:22       37.77583              36.53667              7.02       ML         2.2          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-02-18 06:41:09       37.20778              27.95556              7.46       ML         1.4          Yatağan (Muğla)             

2024-02-18 06:41:03       37.77556              36.535   6.97       ML         2.0          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-02-18 06:27:45       38.31361              36.42389              6.96       ML         1.7          Sarız (Kayseri)  

2024-02-18 05:55:59       38.38139              39.03639              7.0          ML         1.4          Sivrice (Elazığ)  

2024-02-18 05:38:33       38.38667              37.4775                13.2       ML         1.8          Darende (Malatya)        

2024-02-18 05:34:47       36.62694              36.39667              7.0          ML         1.4          Kırıkhan (Hatay)              

2024-02-18 05:24:00       38.43778              37.30056              6.96       ML         1.8          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-18 05:20:42       37.42222              36.80722              7.0          ML         2.2          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-02-18 05:17:03       38.15167              38.26611              7.01       ML         0.9          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-02-18 04:56:05       40.27333              27.01917              7.0          ML         1.2          Biga (Çanakkale)             

2024-02-18 04:48:29       36.00778              36.01194              9.18       ML         1.9          Yayladağı (Hatay)           

2024-02-18 04:38:24       37.87194              36.5025                7.04       ML         1.5          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-02-18 04:13:33       39.08222              40.29056              6.73       ML         2.0          Merkez (Bingöl)              

2024-02-18 04:09:40       40.27528              27.02583              8.58       ML         2.3          Biga (Çanakkale)             

2024-02-18 03:48:34       40.54111              35.80306              7.0          ML         1.7          Merkez (Amasya)          

2024-02-18 02:36:53       38.45028              37.30222              7.01       ML         1.4          Darende (Malatya)        

2024-02-18 02:21:24       37.92944              38.04444              6.98       ML         1.4          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-18 02:19:44       37.92972              38.04111              7.03       ML         1.3          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-18 02:06:04       39.22472              40.32333              6.71       ML         1.9          Kiğı (Bingöl)       

2024-02-18 01:59:44       37.84806              37.80194              13.07     ML         1.7          Gölbaşı (Adıyaman)      

2024-02-18 01:56:42       37.97167              27.13667              7.84       ML         1.5          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.96 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-18 01:55:19       38.19694              37.69278              7.0          ML         1.6          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-18 01:46:42       40.57194              29.24306              7.15       ML         1.8          Merkez (Yalova)             

2024-02-18 01:40:17       34.86694              25.16611              6.87       ML         3.2          Akdeniz              

2024-02-18 01:27:07       38.455   37.28778              7.03       ML         2.0          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-18 01:05:30       38.43639              37.31278              7.19       ML         1.4          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-18 00:49:29       38.45389              37.30333              7.02       ML         1.7          Darende (Malatya)        

2024-02-18 00:43:53       37.05389              28.34417              6.99       ML         1.9          Ula (Muğla)       

2024-02-18 00:37:31       39.35917              26.27667              15.44     ML         3.0          Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.56 km] Ayvacık (Çanakkale)