En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 20 Şubat 2024 son dakika depremler

Deprem nedir?

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 20 Şubat son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.02.20 10:50:00 37.0822 31.8790 8.2 -.- 2.1 -.- YARPUZ-AKSEKI (ANTALYA) İlksel

2024.02.20 10:46:07 40.9043 31.6498 1.8 -.- 2.9 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) İlksel

2024.02.20 10:01:03 39.5042 33.1353 6.2 -.- 1.9 -.- CATALOREN-BALA (ANKARA) İlksel

2024.02.20 09:33:50 38.9570 41.7603 12.7 -.- 1.7 -.- UCSIRT-(MUS) İlksel

2024.02.20 09:06:26 40.2810 27.0315 6.3 -.- 2.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.20 08:45:37 38.4803 37.3208 4.3 -.- 2.0 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.02.20 08:41:40 37.9617 27.1797 6.8 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.20 07:19:27 37.9555 27.1630 5.4 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.20 07:02:41 37.6735 35.8948 8.2 -.- 1.8 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel

2024.02.20 06:30:30 38.0328 37.4815 5.4 -.- 1.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.20 06:23:17 38.0562 37.4760 6.0 -.- 3.8 3.7 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.20 06:13:49 38.2297 38.1088 3.2 -.- 1.5 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.02.20 06:00:09 37.9683 27.1810 7.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.20 05:51:57 37.8690 27.6163 2.7 -.- 1.4 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2024.02.20 05:45:01 37.8640 27.6080 2.9 -.- 1.9 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2024.02.20 05:38:07 39.3683 40.6070 5.0 -.- 1.7 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel

2024.02.20 05:26:06 36.2530 36.1835 6.9 -.- 1.5 -.- GUZELBURC-(HATAY) İlksel

2024.02.20 05:17:13 38.2615 38.1810 4.0 -.- 3.2 3.2 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.02.20 05:09:47 40.2247 31.7323 2.0 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2024.02.20 04:48:29 37.9725 27.1748 6.6 -.- 3.2 3.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.20 04:42:44 38.1050 38.3008 9.1 -.- 1.7 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2024.02.20 04:38:29 37.9657 27.1640 15.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.20 04:35:46 38.4222 37.4622 10.0 -.- 2.1 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.02.20 04:27:43 36.3702 40.3763 5.0 -.- 1.8 -.- SURIYE İlksel

2024.02.20 04:09:05 37.9598 27.1573 4.6 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.20 03:43:35 40.2780 27.0557 8.5 -.- 1.2 -.- SELVI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.20 03:32:12 38.1107 38.1190 2.9 -.- 2.4 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.02.20 03:22:55 37.9298 27.2277 18.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.20 03:19:57 37.9832 36.3375 6.4 -.- 1.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.20 02:58:20 37.4555 37.0360 5.3 -.- 1.6 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.20 01:00:54 37.8235 26.9397 9.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.20 00:55:41 37.8637 36.2280 10.0 -.- 1.3 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.02.20 00:43:26 38.4115 37.5000 5.0 -.- 2.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.02.20 00:27:55 37.3170 37.1178 5.0 -.- 1.9 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.20 00:26:23 38.7653 29.0290 5.3 -.- 1.3 -.- GOLBASI-SELENDI (MANISA) İlksel

2024.02.20 00:20:51 38.0172 38.1848 9.5 -.- 1.5 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2024.02.20 00:11:33 38.2253 38.4415 6.3 -.- 2.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

AFAD 20 Şubat son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-02-20 10:50:00 37.10889 31.88944 6.96 ML 2.2 Akseki (Antalya)

2024-02-20 10:46:08 40.87889 31.66 12.06 ML 2.8 Merkez (Bolu)

2024-02-20 10:01:03 39.44194 33.17222 6.92 ML 1.4 Bala (Ankara)

2024-02-20 09:40:48 40.70194 32.92 7.0 ML 1.2 Çerkeş (Çankırı)

2024-02-20 09:33:51 39.00833 41.75806 7.0 ML 1.3 Merkez (Muş)

2024-02-20 09:06:47 38.21806 37.76917 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)

2024-02-20 09:06:27 40.29278 27.06861 8.57 ML 2.6 Biga (Çanakkale)

2024-02-20 08:48:54 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -

2024-02-20 08:45:42 38.40611 37.43833 8.01 ML 2.1 Darende (Malatya)

2024-02-20 07:19:29 38.00417 27.31667 7.0 ML 2.1 Selçuk (İzmir)

2024-02-20 07:02:40 37.6575 35.9125 7.0 ML 1.8 Kozan (Adana)

2024-02-20 06:30:30 38.04778 37.48806 7.0 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-02-20 06:23:17 38.03972 37.48917 7.01 MW 3.9 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-02-20 06:13:50 38.1725 38.05806 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-20 06:00:10 38.04611 27.14972 5.48 ML 1.5 Menderes (İzmir)

2024-02-20 05:45:00 37.85917 27.60639 7.0 ML 2.0 Germencik (Aydın)

2024-02-20 05:43:59 38.23639 38.17667 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-20 05:38:08 39.39583 40.585 7.21 ML 1.2 Yedisu (Bingöl)

2024-02-20 05:31:45 38.26417 38.18361 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-20 05:17:11 38.25861 38.1775 7.0 ML 3.4 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-20 05:09:44 40.03167 31.77417 6.92 ML 1.9 Beypazarı (Ankara)

2024-02-20 04:48:29 37.97306 27.20722 6.56 ML 3.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.82 km] Menderes (İzmir)

2024-02-20 04:42:43 38.11722 38.39361 7.0 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman)

2024-02-20 04:38:29 37.98472 27.19056 7.3 ML 1.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.25 km] Menderes (İzmir)

2024-02-20 04:35:43 38.37861 37.48806 7.0 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-02-20 04:27:43 36.39194 39.97694 7.0 ML 1.3 Haseke (Suriye) - [50.37 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)

2024-02-20 04:09:05 37.97194 27.1875 8.23 ML 2.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.65 km] Menderes (İzmir)

2024-02-20 03:43:35 40.23722 27.00972 7.0 ML 1.1 Biga (Çanakkale)

2024-02-20 03:32:11 38.14917 38.16806 7.0 ML 2.6 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-20 03:22:56 37.97944 27.24361 7.16 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.62 km] Selçuk (İzmir)

2024-02-20 03:19:58 37.93944 36.28222 7.0 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-02-20 02:58:19 37.48444 37.05444 7.27 ML 1.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-02-20 02:32:14 38.00306 38.21167 7.0 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)

2024-02-20 02:01:46 39.33944 33.65361 7.0 ML 0.8 Kaman (Kırşehir)

2024-02-20 01:00:54 37.81889 26.95333 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - [25.58 km] Kuşadası (Aydın)

2024-02-20 00:55:41 37.89278 36.26083 7.0 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)

2024-02-20 00:43:26 38.37583 37.50667 7.0 ML 3.0 Darende (Malatya)

2024-02-20 00:27:55 37.33361 37.08389 8.0 ML 2.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-02-20 00:26:24 38.71722 28.98389 5.82 ML 1.3 Selendi (Manisa)

2024-02-20 00:20:51 38.00194 38.18944 7.0 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)

2024-02-20 00:11:32 38.20111 38.47694 7.0 ML 3.0 Battalgazi (Malatya)