  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 20 Şubat 2024 son dakika depremler
Takip Et

En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 20 Şubat 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 20 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 20 Şubat tarihli son depremler listesi...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 20 Şubat 2024 son dakika depremler
Takip Et

Deprem nedir?

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 20 Şubat son depremler listesi

Tarih         Saat      Enlem(N)   Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                         Çözüm Niteliği

2024.02.20 10:50:00  37.0822   31.8790        8.2      -.-  2.1  -.-   YARPUZ-AKSEKI (ANTALYA)                           İlksel

2024.02.20 10:46:07  40.9043   31.6498        1.8      -.-  2.9  -.-   YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)                        İlksel

2024.02.20 10:01:03  39.5042   33.1353        6.2      -.-  1.9  -.-   CATALOREN-BALA (ANKARA)                           İlksel

2024.02.20 09:33:50  38.9570   41.7603       12.7      -.-  1.7  -.-   UCSIRT-(MUS)                                      İlksel

2024.02.20 09:06:26  40.2810   27.0315        6.3      -.-  2.7  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.20 08:45:37  38.4803   37.3208        4.3      -.-  2.0  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.02.20 08:41:40  37.9617   27.1797        6.8      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.20 07:19:27  37.9555   27.1630        5.4      -.-  2.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.20 07:02:41  37.6735   35.8948        8.2      -.-  1.8  -.-   CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)                          İlksel

2024.02.20 06:30:30  38.0328   37.4815        5.4      -.-  1.6  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.02.20 06:23:17  38.0562   37.4760        6.0      -.-  3.8  3.7   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.02.20 06:13:49  38.2297   38.1088        3.2      -.-  1.5  -.-   ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.02.20 06:00:09  37.9683   27.1810        7.2      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.20 05:51:57  37.8690   27.6163        2.7      -.-  1.4  -.-   GERMENCIK (AYDIN)                                 İlksel

2024.02.20 05:45:01  37.8640   27.6080        2.9      -.-  1.9  -.-   GERMENCIK (AYDIN)                                 İlksel

2024.02.20 05:38:07  39.3683   40.6070        5.0      -.-  1.7  -.-   ELMALI-YEDISU (BINGOL)                            İlksel

2024.02.20 05:26:06  36.2530   36.1835        6.9      -.-  1.5  -.-   GUZELBURC-(HATAY)                                 İlksel

2024.02.20 05:17:13  38.2615   38.1810        4.0      -.-  3.2  3.2   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2024.02.20 05:09:47  40.2247   31.7323        2.0      -.-  2.0  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.02.20 04:48:29  37.9725   27.1748        6.6      -.-  3.2  3.2   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.20 04:42:44  38.1050   38.3008        9.1      -.-  1.7  -.-   KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.02.20 04:38:29  37.9657   27.1640       15.0      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.20 04:35:46  38.4222   37.4622       10.0      -.-  2.1  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.02.20 04:27:43  36.3702   40.3763        5.0      -.-  1.8  -.-   SURIYE                                            İlksel

2024.02.20 04:09:05  37.9598   27.1573        4.6      -.-  2.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.20 03:43:35  40.2780   27.0557        8.5      -.-  1.2  -.-   SELVI-BIGA (CANAKKALE)                            İlksel

2024.02.20 03:32:12  38.1107   38.1190        2.9      -.-  2.4  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel

2024.02.20 03:22:55  37.9298   27.2277       18.3      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.20 03:19:57  37.9832   36.3375        6.4      -.-  1.4  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.02.20 02:58:20  37.4555   37.0360        5.3      -.-  1.6  -.-   YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel

2024.02.20 01:00:54  37.8235   26.9397        9.6      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.20 00:55:41  37.8637   36.2280       10.0      -.-  1.3  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.02.20 00:43:26  38.4115   37.5000        5.0      -.-  2.7  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.02.20 00:27:55  37.3170   37.1178        5.0      -.-  1.9  -.-   HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.02.20 00:26:23  38.7653   29.0290        5.3      -.-  1.3  -.-   GOLBASI-SELENDI (MANISA)                          İlksel

2024.02.20 00:20:51  38.0172   38.1848        9.5      -.-  1.5  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel

2024.02.20 00:11:33  38.2253   38.4415        6.3      -.-  2.8  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              İlksel

  AFAD 20 Şubat son depremler listesi

Tarih           Saat                    Enlem Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer        

2024-02-20 10:50:00       37.10889              31.88944              6.96       ML         2.2          Akseki (Antalya)             

2024-02-20 10:46:08       40.87889              31.66     12.06     ML         2.8          Merkez (Bolu) 

2024-02-20 10:01:03       39.44194              33.17222              6.92       ML         1.4          Bala (Ankara)   

2024-02-20 09:40:48       40.70194              32.92     7.0          ML         1.2          Çerkeş (Çankırı)              

2024-02-20 09:33:51       39.00833              41.75806              7.0          ML         1.3          Merkez (Muş) 

2024-02-20 09:06:47       38.21806              37.76917              7.0          ML         1.6          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-20 09:06:27       40.29278              27.06861              8.57       ML         2.6          Biga (Çanakkale)             

2024-02-20 08:48:54       0.0          0.0          0.0          -              0.0          -             

2024-02-20 08:45:42       38.40611              37.43833              8.01       ML         2.1          Darende (Malatya)        

2024-02-20 07:19:29       38.00417              27.31667              7.0          ML         2.1          Selçuk (İzmir)   

2024-02-20 07:02:40       37.6575                35.9125                7.0          ML         1.8          Kozan (Adana) 

2024-02-20 06:30:30       38.04778              37.48806              7.0          ML         2.0          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-20 06:23:17       38.03972              37.48917              7.01       MW       3.9          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-20 06:13:50       38.1725                38.05806              7.0          ML         1.5          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-20 06:00:10       38.04611              27.14972              5.48       ML         1.5          Menderes (İzmir)          

2024-02-20 05:45:00       37.85917              27.60639              7.0          ML         2.0          Germencik (Aydın)        

2024-02-20 05:43:59       38.23639              38.17667              7.0          ML         1.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-20 05:38:08       39.39583              40.585   7.21       ML         1.2          Yedisu (Bingöl)

2024-02-20 05:31:45       38.26417              38.18361              7.0          ML         1.2          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-20 05:17:11       38.25861              38.1775                7.0          ML         3.4          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-20 05:09:44       40.03167              31.77417              6.92       ML         1.9          Beypazarı (Ankara)        

2024-02-20 04:48:29       37.97306              27.20722              6.56       ML         3.3          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.82 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-20 04:42:43       38.11722              38.39361              7.0          ML         1.8          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-02-20 04:38:29       37.98472              27.19056              7.3          ML         1.8          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.25 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-20 04:35:43       38.37861              37.48806              7.0          ML         2.1          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-20 04:27:43       36.39194              39.97694              7.0          ML         1.3          Haseke (Suriye) - [50.37 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)         

2024-02-20 04:09:05       37.97194              27.1875                8.23       ML         2.9          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.65 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-20 03:43:35       40.23722              27.00972              7.0          ML         1.1          Biga (Çanakkale)             

2024-02-20 03:32:11       38.14917              38.16806              7.0          ML         2.6          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-20 03:22:56       37.97944              27.24361              7.16       ML         1.5          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.62 km] Selçuk (İzmir)   

2024-02-20 03:19:58       37.93944              36.28222              7.0          ML         1.2          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-02-20 02:58:19       37.48444              37.05444              7.27       ML         1.6          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-02-20 02:32:14       38.00306              38.21167              7.0          ML         0.9          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-02-20 02:01:46       39.33944              33.65361              7.0          ML         0.8          Kaman (Kırşehir)            

2024-02-20 01:00:54       37.81889              26.95333              7.0          ML         1.8          Ege Denizi - [25.58 km] Kuşadası (Aydın)               

2024-02-20 00:55:41       37.89278              36.26083              7.0          ML         1.6          Saimbeyli (Adana)         

2024-02-20 00:43:26       38.37583              37.50667              7.0          ML         3.0          Darende (Malatya)        

2024-02-20 00:27:55       37.33361              37.08389              8.0          ML         2.2          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-02-20 00:26:24       38.71722              28.98389              5.82       ML         1.3          Selendi (Manisa)            

2024-02-20 00:20:51       38.00194              38.18944              7.0          ML         1.6          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-02-20 00:11:32       38.20111              38.47694              7.0          ML         3.0          Battalgazi (Malatya)