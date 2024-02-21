En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 21 Şubat 2024 son dakika depremler

Deprem nedir?

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 21 Şubat son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.02.21 12:26:21 38.3320 37.3623 7.2 -.- 2.0 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.21 12:10:29 37.3803 37.1273 7.4 -.- 1.8 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.21 12:02:04 36.2455 33.7062 0.0 -.- 1.2 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2024.02.21 11:50:57 36.7337 37.9122 5.0 -.- 1.9 -.- ONCULER-KARKAMIS (GAZIANTEP) İlksel

2024.02.21 11:45:23 38.1257 36.3395 2.9 -.- 1.8 -.- CUKURKISLA-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2024.02.21 11:17:28 37.3610 36.8293 7.0 -.- 1.8 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.21 11:14:48 37.0907 28.9120 8.7 -.- 2.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.02.21 11:01:31 38.0482 37.0048 5.0 -.- 1.8 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.21 10:44:00 38.1863 26.6860 10.4 -.- 3.0 -.- SEFERIHISAR ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.21 10:30:29 37.9512 38.4078 5.0 -.- 1.9 -.- YESILTEPE-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2024.02.21 09:58:05 37.4262 36.9303 5.0 -.- 3.0 2.9 KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.21 09:49:33 37.4115 36.9102 3.2 -.- 2.0 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.21 09:38:33 38.0602 37.8462 7.3 -.- 1.3 -.- GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.02.21 09:37:47 37.8038 27.0510 8.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.21 09:33:38 38.1117 36.6923 8.8 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.21 09:19:58 37.9797 27.1157 4.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.21 09:09:41 38.0890 37.4417 1.1 -.- 2.0 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.21 09:02:21 38.5372 38.1040 5.0 -.- 2.9 -.- MISIRDERE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2024.02.21 08:18:37 37.9282 27.1297 8.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.21 07:18:41 37.0018 30.4463 70.7 -.- 2.5 -.- SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2024.02.21 06:55:14 37.4862 37.0400 5.1 -.- 2.6 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.21 05:49:42 37.9525 27.0797 5.0 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.21 05:02:05 37.9615 27.1705 5.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.21 04:49:35 37.4130 38.7695 4.2 -.- 1.8 -.- ILHAN-(SANLIURFA) İlksel

2024.02.21 04:30:19 37.9525 27.1657 4.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.21 04:26:58 38.2058 37.4722 21.3 -.- 1.1 -.- OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.21 03:35:58 37.9725 27.1505 5.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.21 03:21:56 38.3947 26.5947 1.1 -.- 1.9 -.- BALIKLIOVA-URLA (IZMIR) İlksel

2024.02.21 03:09:53 36.6105 36.2572 1.7 -.- 1.6 -.- GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2024.02.21 02:52:43 38.1060 37.8185 5.0 -.- 2.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.02.21 02:42:20 38.7807 27.8985 6.5 -.- 1.1 -.- AKSELENDI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2024.02.21 02:33:08 37.3620 37.0448 1.4 -.- 1.1 -.- DEMIRCILER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.21 02:27:48 38.9917 27.8442 9.2 -.- 1.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2024.02.21 02:19:54 37.9525 27.1637 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.21 01:40:39 37.0832 28.9000 5.0 -.- 2.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.02.21 01:27:05 37.6195 35.4342 8.7 -.- 1.3 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel

2024.02.21 01:21:30 36.0508 36.0787 1.9 -.- 1.3 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel

2024.02.21 01:21:01 37.9662 27.1310 4.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.21 01:03:37 38.3043 26.0695 2.2 -.- 1.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.21 00:27:35 38.4342 30.7133 4.7 -.- 1.1 -.- ICIKLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2024.02.21 00:12:24 38.4323 37.5192 12.5 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.02.21 00:07:25 38.2413 37.7678 16.3 -.- 1.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

AFAD 21 Şubat son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-02-21 12:26:21 38.32472 37.40444 7.04 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-02-21 12:15:25 40.73611 34.10806 6.98 ML 1.0 Bayat (Çorum)

2024-02-21 12:10:29 37.37361 37.10194 4.65 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-02-21 11:50:45 40.17194 33.75778 7.0 ML 1.1 Sulakyurt (Kırıkkale)

2024-02-21 11:48:48 39.11944 34.25861 7.0 ML 0.9 Mucur (Kırşehir)

2024-02-21 11:47:20 38.96889 37.8975 7.21 ML 1.2 Hekimhan (Malatya)

2024-02-21 11:45:22 38.23861 36.35444 7.0 ML 1.9 Tufanbeyli (Adana)

2024-02-21 11:17:27 37.31778 36.80611 6.87 ML 2.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-02-21 11:16:11 39.04917 27.51917 6.91 ML 1.6 Kınık (İzmir)

2024-02-21 11:14:48 37.06833 28.91083 7.01 ML 2.4 Köyceğiz (Muğla)

2024-02-21 11:01:31 38.09 37.05806 6.91 ML 1.9 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2024-02-21 10:44:01 38.20222 26.73972 13.29 ML 3.2 Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [04.43 km] Seferihisar (İzmir)

2024-02-21 10:42:26 40.16306 33.74889 7.0 ML 1.0 Sulakyurt (Kırıkkale)

2024-02-21 10:30:30 37.97472 38.37028 0.12 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman)

2024-02-21 10:07:57 40.46278 34.47583 7.1 ML 1.0 Uğurludağ (Çorum)

2024-02-21 10:05:47 37.94194 27.63361 7.0 ML 1.5 Germencik (Aydın)

2024-02-21 10:01:56 40.88417 29.71694 10.17 ML 1.5 Körfez (Kocaeli)

2024-02-21 09:58:05 37.45 36.91694 7.0 ML 3.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-02-21 09:57:10 38.175 38.57361 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)

2024-02-21 09:49:34 37.44694 36.91917 5.59 ML 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-02-21 09:38:33 38.11972 37.87028 5.62 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)

2024-02-21 09:37:48 37.73778 27.07611 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.27 km] Kuşadası (Aydın)

2024-02-21 09:36:27 38.10639 38.38583 7.0 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)

2024-02-21 09:19:59 37.96 27.16556 9.15 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.02 km] Menderes (İzmir)

2024-02-21 09:09:42 38.00667 37.42861 7.0 ML 2.1 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-02-21 09:02:21 38.52528 38.0275 11.69 ML 3.0 Yazıhan (Malatya)

2024-02-21 08:53:50 37.35806 37.05361 10.54 ML 1.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-02-21 08:21:17 38.25639 38.17944 7.01 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-21 08:18:37 37.97667 27.13139 8.32 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.35 km] Menderes (İzmir)

2024-02-21 08:15:30 38.66722 30.77167 7.47 ML 1.1 Merkez (Afyonkarahisar)

2024-02-21 07:47:54 38.08611 38.41694 8.7 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)

2024-02-21 07:36:11 38.0225 36.41278 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-02-21 07:26:10 38.07639 38.44417 7.0 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)

2024-02-21 07:23:29 37.10472 28.85806 7.03 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)

2024-02-21 07:18:40 37.03417 30.44389 75.99 ML 2.3 Korkuteli (Antalya)

2024-02-21 07:09:10 38.00972 27.15778 5.37 ML 1.7 Menderes (İzmir)

2024-02-21 07:08:31 38.47417 30.89417 6.98 ML 1.0 Çay (Afyonkarahisar)

2024-02-21 06:55:14 37.50694 37.06583 6.49 ML 2.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-02-21 06:52:37 38.25861 38.12667 7.04 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-21 06:39:52 38.39139 37.50444 7.04 ML 1.4 Darende (Malatya)

2024-02-21 06:36:19 38.37583 37.51139 6.6 ML 2.0 Darende (Malatya)

2024-02-21 06:26:46 39.05444 27.10944 7.0 ML 1.1 Bergama (İzmir)

2024-02-21 06:26:44 35.97083 29.20361 15.13 ML 1.5 Akdeniz - [35.37 km] Kaş (Antalya)

2024-02-21 06:24:42 37.97667 27.17528 7.58 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.22 km] Menderes (İzmir)

2024-02-21 06:21:23 38.21806 37.75806 4.99 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

2024-02-21 06:05:08 38.50722 38.07028 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)

2024-02-21 06:03:39 38.08556 36.63389 5.85 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-02-21 05:51:01 37.07583 28.97056 6.99 ML 0.8 Köyceğiz (Muğla)

2024-02-21 05:49:43 37.97056 27.12528 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.02 km] Menderes (İzmir)

2024-02-21 05:49:10 37.5575 36.135 6.95 ML 1.1 Kadirli (Osmaniye)

2024-02-21 05:42:42 38.53083 38.03583 6.97 ML 1.9 Yazıhan (Malatya)

2024-02-21 05:33:12 39.39806 26.2025 13.03 ML 1.5 Ege Denizi - [10.66 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-02-21 05:25:47 40.42167 34.33694 6.97 ML 1.1 Uğurludağ (Çorum)

2024-02-21 05:22:01 38.21417 38.46722 6.99 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)

2024-02-21 05:20:25 37.97611 27.16917 8.73 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.40 km] Menderes (İzmir)

2024-02-21 05:17:46 38.29333 38.26639 7.06 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-21 05:16:16 41.355 43.93222 10.15 ML 1.2 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [50.93 km] Akyaka (Kars)

2024-02-21 05:15:57 38.26444 38.22722 7.01 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-21 05:10:43 38.19583 40.38889 9.92 ML 1.0 Sur (Diyarbakır)

2024-02-21 05:02:06 37.96722 27.19333 6.76 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.20 km] Menderes (İzmir)

2024-02-21 04:55:48 37.20861 28.05472 5.86 ML 1.0 Yatağan (Muğla)

2024-02-21 04:49:35 37.40222 38.75361 8.15 ML 1.8 Karaköprü (Şanlıurfa)

2024-02-21 04:47:49 38.5225 38.02833 7.0 ML 1.1 Yazıhan (Malatya)

2024-02-21 04:42:45 37.87861 36.44333 7.0 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-02-21 04:31:58 37.07556 28.90861 7.0 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla)

2024-02-21 04:30:19 37.97278 27.17917 8.68 ML 2.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.59 km] Menderes (İzmir)

2024-02-21 04:26:55 38.37056 37.29806 10.29 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-02-21 04:25:03 38.45194 39.43139 5.47 ML 1.0 Maden (Elazığ)

2024-02-21 04:22:40 37.06611 28.91583 6.99 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)

2024-02-21 04:08:08 38.78028 44.63667 7.02 ML 1.1 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [32.72 km] Özalp (Van)

2024-02-21 03:48:51 36.2325 36.09278 7.0 ML 1.2 Defne (Hatay)

2024-02-21 03:35:58 37.9725 27.185 7.58 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.59 km] Menderes (İzmir)

2024-02-21 03:35:49 36.55083 29.22389 28.38 ML 1.1 Seydikemer (Muğla)

2024-02-21 03:31:52 38.20472 38.47056 9.37 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)

2024-02-21 03:21:57 38.42194 26.62667 8.61 ML 1.7 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [03.72 km] Urla (İzmir)

2024-02-21 03:21:27 40.60806 34.16972 7.08 ML 0.8 Bayat (Çorum)

2024-02-21 03:17:56 38.48389 39.30694 10.03 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)

2024-02-21 03:09:52 36.60222 36.40528 9.19 ML 1.8 Kırıkhan (Hatay)

2024-02-21 03:00:14 39.64306 41.57472 6.84 ML 1.1 Tekman (Erzurum)

2024-02-21 02:57:54 39.24667 44.45944 5.34 ML 1.7 Maku, West Azarbaijan (İran) - [20.47 km] Doğubayazıt (Ağrı)

2024-02-21 02:52:43 38.11056 37.81028 4.49 ML 2.5 Doğanşehir (Malatya)

2024-02-21 02:47:13 38.26722 38.23861 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-21 02:42:21 38.73083 27.91889 7.01 ML 1.3 Gölmarmara (Manisa)

2024-02-21 02:38:41 38.10639 37.20306 7.0 ML 1.3 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2024-02-21 02:36:11 36.99083 28.35556 6.9 ML 1.2 Marmaris (Muğla)

2024-02-21 02:33:08 37.42472 37.07028 7.06 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-02-21 02:27:48 39.00778 27.85278 6.45 ML 1.8 Akhisar (Manisa)

2024-02-21 02:19:56 37.97528 27.20611 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.56 km] Menderes (İzmir)

2024-02-21 01:50:45 37.83417 36.10278 6.95 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)

2024-02-21 01:40:40 37.09056 28.88639 7.0 ML 2.1 Köyceğiz (Muğla)

2024-02-21 01:27:05 37.66806 35.40389 7.0 ML 1.3 Aladağ (Adana)

2024-02-21 01:23:56 37.94333 36.10667 7.09 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)

2024-02-21 01:21:31 36.03444 36.13056 7.0 ML 1.4 Yayladağı (Hatay)

2024-02-21 01:21:01 37.97 27.15194 7.39 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.50 km] Menderes (İzmir)

2024-02-21 01:10:42 38.22694 37.75944 7.06 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

2024-02-21 01:03:36 38.25806 26.00611 7.05 ML 1.8 Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [21.77 km] Çeşme (İzmir)

2024-02-21 00:55:15 38.22056 38.16694 6.94 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-21 00:54:15 38.2425 38.16917 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-21 00:34:46 37.35833 37.05278 7.0 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-02-21 00:33:43 38.24583 38.65 9.6 ML 1.2 Pütürge (Malatya)