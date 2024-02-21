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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 21 Şubat 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 21 Şubat tarihli son depremler listesi...

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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 21 Şubat 2024 son dakika depremler
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Deprem nedir?

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 21 Şubat son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.02.21 12:26:21  38.3320   37.3623        7.2      -.-  2.0  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.02.21 12:10:29  37.3803   37.1273        7.4      -.-  1.8  -.-   NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.02.21 12:02:04  36.2455   33.7062        0.0      -.-  1.2  -.-   ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel

2024.02.21 11:50:57  36.7337   37.9122        5.0      -.-  1.9  -.-   ONCULER-KARKAMIS (GAZIANTEP)                      İlksel

2024.02.21 11:45:23  38.1257   36.3395        2.9      -.-  1.8  -.-   CUKURKISLA-TUFANBEYLI (ADANA)                     İlksel

2024.02.21 11:17:28  37.3610   36.8293        7.0      -.-  1.8  -.-   CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.21 11:14:48  37.0907   28.9120        8.7      -.-  2.5  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.02.21 11:01:31  38.0482   37.0048        5.0      -.-  1.8  -.-   KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.02.21 10:44:00  38.1863   26.6860       10.4      -.-  3.0  -.-   SEFERIHISAR ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)           İlksel

2024.02.21 10:30:29  37.9512   38.4078        5.0      -.-  1.9  -.-   YESILTEPE-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel

2024.02.21 09:58:05  37.4262   36.9303        5.0      -.-  3.0  2.9   KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.02.21 09:49:33  37.4115   36.9102        3.2      -.-  2.0  -.-   KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.02.21 09:38:33  38.0602   37.8462        7.3      -.-  1.3  -.-   GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2024.02.21 09:37:47  37.8038   27.0510        8.1      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.21 09:33:38  38.1117   36.6923        8.8      -.-  1.5  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.21 09:19:58  37.9797   27.1157        4.1      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.21 09:09:41  38.0890   37.4417        1.1      -.-  2.0  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.02.21 09:02:21  38.5372   38.1040        5.0      -.-  2.9  -.-   MISIRDERE-YAZIHAN (MALATYA)                       İlksel

2024.02.21 08:18:37  37.9282   27.1297        8.7      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.21 07:18:41  37.0018   30.4463       70.7      -.-  2.5  -.-   SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA)                      İlksel

2024.02.21 06:55:14  37.4862   37.0400        5.1      -.-  2.6  -.-   GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2024.02.21 05:49:42  37.9525   27.0797        5.0      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.21 05:02:05  37.9615   27.1705        5.0      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.21 04:49:35  37.4130   38.7695        4.2      -.-  1.8  -.-   ILHAN-(SANLIURFA)                                 İlksel

2024.02.21 04:30:19  37.9525   27.1657        4.4      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.21 04:26:58  38.2058   37.4722       21.3      -.-  1.1  -.-   OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.02.21 03:35:58  37.9725   27.1505        5.4      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.21 03:21:56  38.3947   26.5947        1.1      -.-  1.9  -.-   BALIKLIOVA-URLA (IZMIR)                           İlksel

2024.02.21 03:09:53  36.6105   36.2572        1.7      -.-  1.6  -.-   GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel

2024.02.21 02:52:43  38.1060   37.8185        5.0      -.-  2.5  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2024.02.21 02:42:20  38.7807   27.8985        6.5      -.-  1.1  -.-   AKSELENDI-AKHISAR (MANISA)                        İlksel

2024.02.21 02:33:08  37.3620   37.0448        1.4      -.-  1.1  -.-   DEMIRCILER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.02.21 02:27:48  38.9917   27.8442        9.2      -.-  1.9  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel

2024.02.21 02:19:54  37.9525   27.1637        5.0      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.21 01:40:39  37.0832   28.9000        5.0      -.-  2.5  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.02.21 01:27:05  37.6195   35.4342        8.7      -.-  1.3  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                            İlksel

2024.02.21 01:21:30  36.0508   36.0787        1.9      -.-  1.3  -.-   DAGDUZU-(HATAY)                                   İlksel

2024.02.21 01:21:01  37.9662   27.1310        4.2      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.21 01:03:37  38.3043   26.0695        2.2      -.-  1.7  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.02.21 00:27:35  38.4342   30.7133        4.7      -.-  1.1  -.-   ICIKLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                     İlksel

2024.02.21 00:12:24  38.4323   37.5192       12.5      -.-  1.7  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.02.21 00:07:25  38.2413   37.7678       16.3      -.-  1.3  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

 AFAD 21 Şubat son depremler listesi

Tarih             Saat                Enlem           Boylam        Derinlik(Km)    Tip   Büyüklük    Yer        

2024-02-21 12:26:21       38.32472              37.40444              7.04       ML         1.9          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-21 12:15:25       40.73611              34.10806              6.98       ML         1.0          Bayat (Çorum) 

2024-02-21 12:10:29       37.37361              37.10194              4.65       ML         2.0          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-02-21 11:50:45       40.17194              33.75778              7.0          ML         1.1          Sulakyurt (Kırıkkale)      

2024-02-21 11:48:48       39.11944              34.25861              7.0          ML         0.9          Mucur (Kırşehir)             

2024-02-21 11:47:20       38.96889              37.8975                7.21       ML         1.2          Hekimhan (Malatya)     

2024-02-21 11:45:22       38.23861              36.35444              7.0          ML         1.9          Tufanbeyli (Adana)       

2024-02-21 11:17:27       37.31778              36.80611              6.87       ML         2.0          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-02-21 11:16:11       39.04917              27.51917              6.91       ML         1.6          Kınık (İzmir)      

2024-02-21 11:14:48       37.06833              28.91083              7.01       ML         2.4          Köyceğiz (Muğla)           

2024-02-21 11:01:31       38.09     37.05806              6.91       ML         1.9          Ekinözü (Kahramanmaraş)         

2024-02-21 10:44:01       38.20222              26.73972              13.29     ML         3.2          Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [04.43 km] Seferihisar (İzmir)          

2024-02-21 10:42:26       40.16306              33.74889              7.0          ML         1.0          Sulakyurt (Kırıkkale)      

2024-02-21 10:30:30       37.97472              38.37028              0.12       ML         1.7          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-02-21 10:07:57       40.46278              34.47583              7.1          ML         1.0          Uğurludağ (Çorum)       

2024-02-21 10:05:47       37.94194              27.63361              7.0          ML         1.5          Germencik (Aydın)        

2024-02-21 10:01:56       40.88417              29.71694              10.17     ML         1.5          Körfez (Kocaeli)              

2024-02-21 09:58:05       37.45     36.91694              7.0          ML         3.0          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-02-21 09:57:10       38.175   38.57361              7.0          ML         1.0          Battalgazi (Malatya)      

2024-02-21 09:49:34       37.44694              36.91917              5.59       ML         1.9          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-02-21 09:38:33       38.11972              37.87028              5.62       ML         1.6          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-21 09:37:48       37.73778              27.07611              7.0          ML         1.4          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.27 km] Kuşadası (Aydın)            

2024-02-21 09:36:27       38.10639              38.38583              7.0          ML         1.0          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-02-21 09:19:59       37.96     27.16556              9.15       ML         1.6          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.02 km] Menderes (İzmir) 

2024-02-21 09:09:42       38.00667              37.42861              7.0          ML         2.1          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-02-21 09:02:21       38.52528              38.0275                11.69     ML         3.0          Yazıhan (Malatya)          

2024-02-21 08:53:50       37.35806              37.05361              10.54     ML         1.6          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-02-21 08:21:17       38.25639              38.17944              7.01       ML         1.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-21 08:18:37       37.97667              27.13139              8.32       ML         1.5          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.35 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-21 08:15:30       38.66722              30.77167              7.47       ML         1.1          Merkez (Afyonkarahisar)           

2024-02-21 07:47:54       38.08611              38.41694              8.7          ML         1.1          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-02-21 07:36:11       38.0225                36.41278              7.0          ML         1.5          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-02-21 07:26:10       38.07639              38.44417              7.0          ML         1.0          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-02-21 07:23:29       37.10472              28.85806              7.03       ML         1.2          Köyceğiz (Muğla)           

2024-02-21 07:18:40       37.03417              30.44389              75.99     ML         2.3          Korkuteli (Antalya)        

2024-02-21 07:09:10       38.00972              27.15778              5.37       ML         1.7          Menderes (İzmir)          

2024-02-21 07:08:31       38.47417              30.89417              6.98       ML         1.0          Çay (Afyonkarahisar)    

2024-02-21 06:55:14       37.50694              37.06583              6.49       ML         2.6          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-02-21 06:52:37       38.25861              38.12667              7.04       ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-21 06:39:52       38.39139              37.50444              7.04       ML         1.4          Darende (Malatya)        

2024-02-21 06:36:19       38.37583              37.51139              6.6          ML         2.0          Darende (Malatya)        

2024-02-21 06:26:46       39.05444              27.10944              7.0          ML         1.1          Bergama (İzmir)              

2024-02-21 06:26:44       35.97083              29.20361              15.13     ML         1.5          Akdeniz - [35.37 km] Kaş (Antalya)        

2024-02-21 06:24:42       37.97667              27.17528              7.58       ML         1.3          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.22 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-21 06:21:23       38.21806              37.75806              4.99       ML         1.2          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-21 06:05:08       38.50722              38.07028              7.0          ML         1.1          Akçadağ (Malatya)        

2024-02-21 06:03:39       38.08556              36.63389              5.85       ML         1.4          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-02-21 05:51:01       37.07583              28.97056              6.99       ML         0.8          Köyceğiz (Muğla)           

2024-02-21 05:49:43       37.97056              27.12528              7.0          ML         1.9          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.02 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-21 05:49:10       37.5575                36.135   6.95       ML         1.1          Kadirli (Osmaniye)         

2024-02-21 05:42:42       38.53083              38.03583              6.97       ML         1.9          Yazıhan (Malatya)          

2024-02-21 05:33:12       39.39806              26.2025                13.03     ML         1.5          Ege Denizi - [10.66 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-02-21 05:25:47       40.42167              34.33694              6.97       ML         1.1          Uğurludağ (Çorum)       

2024-02-21 05:22:01       38.21417              38.46722              6.99       ML         0.9          Battalgazi (Malatya)      

2024-02-21 05:20:25       37.97611              27.16917              8.73       ML         1.5          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.40 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-21 05:17:46       38.29333              38.26639              7.06       ML         0.8          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-21 05:16:16       41.355   43.93222              10.15     ML         1.2          Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [50.93 km] Akyaka (Kars)            

2024-02-21 05:15:57       38.26444              38.22722              7.01       ML         1.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-21 05:10:43       38.19583              40.38889              9.92       ML         1.0          Sur (Diyarbakır)               

2024-02-21 05:02:06       37.96722              27.19333              6.76       ML         1.4          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.20 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-21 04:55:48       37.20861              28.05472              5.86       ML         1.0          Yatağan (Muğla)             

2024-02-21 04:49:35       37.40222              38.75361              8.15       ML         1.8          Karaköprü (Şanlıurfa)   

2024-02-21 04:47:49       38.5225                38.02833              7.0          ML         1.1          Yazıhan (Malatya)          

2024-02-21 04:42:45       37.87861              36.44333              7.0          ML         1.2          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-02-21 04:31:58       37.07556              28.90861              7.0          ML         1.0          Köyceğiz (Muğla)           

2024-02-21 04:30:19       37.97278              27.17917              8.68       ML         2.0          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.59 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-21 04:26:55       38.37056              37.29806              10.29     ML         1.4          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-21 04:25:03       38.45194              39.43139              5.47       ML         1.0          Maden (Elazığ)

2024-02-21 04:22:40       37.06611              28.91583              6.99       ML         1.4          Köyceğiz (Muğla)           

2024-02-21 04:08:08       38.78028              44.63667              7.02       ML         1.1          Khoy, West Azarbaijan (İran) - [32.72 km] Özalp (Van)       

2024-02-21 03:48:51       36.2325                36.09278              7.0          ML         1.2          Defne (Hatay)  

2024-02-21 03:35:58       37.9725                27.185   7.58       ML         1.7          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.59 km] Menderes (İzmir) 

2024-02-21 03:35:49       36.55083              29.22389              28.38     ML         1.1          Seydikemer (Muğla)     

2024-02-21 03:31:52       38.20472              38.47056              9.37       ML         1.0          Battalgazi (Malatya)      

2024-02-21 03:21:57       38.42194              26.62667              8.61       ML         1.7          Ege Denizi - İzmir Körfezi - [03.72 km] Urla (İzmir) 

2024-02-21 03:21:27       40.60806              34.16972              7.08       ML         0.8          Bayat (Çorum) 

2024-02-21 03:17:56       38.48389              39.30694              10.03     ML         1.0          Sivrice (Elazığ)  

2024-02-21 03:09:52       36.60222              36.40528              9.19       ML         1.8          Kırıkhan (Hatay)              

2024-02-21 03:00:14       39.64306              41.57472              6.84       ML         1.1          Tekman (Erzurum)        

2024-02-21 02:57:54       39.24667              44.45944              5.34       ML         1.7          Maku, West Azarbaijan (İran) - [20.47 km] Doğubayazıt (Ağrı)         

2024-02-21 02:52:43       38.11056              37.81028              4.49       ML         2.5          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-21 02:47:13       38.26722              38.23861              7.0          ML         1.2          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-21 02:42:21       38.73083              27.91889              7.01       ML         1.3          Gölmarmara (Manisa)  

2024-02-21 02:38:41       38.10639              37.20306              7.0          ML         1.3          Ekinözü (Kahramanmaraş)         

2024-02-21 02:36:11       36.99083              28.35556              6.9          ML         1.2          Marmaris (Muğla)          

2024-02-21 02:33:08       37.42472              37.07028              7.06       ML         1.1          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-02-21 02:27:48       39.00778              27.85278              6.45       ML         1.8          Akhisar (Manisa)            

2024-02-21 02:19:56       37.97528              27.20611              7.0          ML         1.2          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.56 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-21 01:50:45       37.83417              36.10278              6.95       ML         1.2          Saimbeyli (Adana)         

2024-02-21 01:40:40       37.09056              28.88639              7.0          ML         2.1          Köyceğiz (Muğla)           

2024-02-21 01:27:05       37.66806              35.40389              7.0          ML         1.3          Aladağ (Adana)               

2024-02-21 01:23:56       37.94333              36.10667              7.09       ML         1.3          Saimbeyli (Adana)         

2024-02-21 01:21:31       36.03444              36.13056              7.0          ML         1.4          Yayladağı (Hatay)           

2024-02-21 01:21:01       37.97     27.15194              7.39       ML         1.7          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.50 km] Menderes (İzmir) 

2024-02-21 01:10:42       38.22694              37.75944              7.06       ML         1.2          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-21 01:03:36       38.25806              26.00611              7.05       ML         1.8          Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [21.77 km] Çeşme (İzmir)  

2024-02-21 00:55:15       38.22056              38.16694              6.94       ML         1.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-21 00:54:15       38.2425                38.16917              7.0          ML         1.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-21 00:34:46       37.35833              37.05278              7.0          ML         1.0          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-02-21 00:33:43       38.24583              38.65     9.6          ML         1.2          Pütürge (Malatya)